Atlante del Cancro Svelate radici comuni di tumori diversi | analisi genomica di 33 tipi

Tumori - creata l’Atlante del cancro : completata l’analisi genomica di 33 tipi : Un atlante per far correre la ricerca contro il cancro. Scienziati americani finanziati dai National Institutes of Health (Nih) hanno completato un’analisi genomica dettagliata su un set di informazioni molecolari e cliniche provenienti da oltre 10.000 Tumori che rappresentano 33 tipi di cancro. Dunque il PanCancer Atlas ora è una realtà. “Questo progetto è il culmine di oltre un decennio di lavoro pionieristico”, sottolinea ...