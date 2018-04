«Atalanta in Europa | e io resto» Su «L' Eco» l' intervista a Petagna

Serie A - Caldara : «La Juventus? Prima l'Europa con l'Atalanta…» : BERGAMO - "La Juventus ? Spero di esserne all'altezza, ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all' Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un'altra volta l'Europa League sarebbe la ...

Caldara : Juve? Voglio Europa per Atalanta : ANSA, - BERGAMO, 5 APR - "La Juventus? Spero di esserne all'altezza, ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all'Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un'altra volta l'Europa League ...

Atalanta - premiati i 'men of the month'. Il dg Marino : 'Vogliamo l'Europa League' : Sappiamo che lo sport è fatto di questi scivoloni come quello contro la Samp ma noi vogliamo raggiungere l'Europa League come ci siamo prefissati, per noi sarebbe vincere un campionato '. SPAL - 'La ...

Atalanta - Sampdoria e Fiorentina Europa - ora la corsa sarà a tre : Col Milan salito a +4 grazie allo 0-0 nel recupero con l'Inter, lo scenario più probabile al momento è giocarsi il settimo posto con blucerchiati e viola.

Atalanta-Sampdoria - dalle 18.30 La Diretta Gasperini punta l'Europa : Atalanta e Sampdoria si sfidano in una partita che potrebbe riavvicinare sensibilmente i bergamaschi all'Europa se dovessero riuscire a battere la squadra guidata da Giampaolo oggi a Bergamo. I ...

Serie A - tre recuperi alle 18.30. La Viola torna a Udine - Atalanta-Samp per l'Europa League : Oltre a Juve-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, quest'oggi verranno disputate tre gare del 27esimo turno del campionato italiano, rinviate un mese fa a causa della scomparsa di Davide Astori. ...

Sampdoria a Bergamo per il match con l'Atalanta - sperando ancora nell'Europa : Genova - Nel peggiore momento stagionale, arrivano le rese dei conti : Atalanta in trasferta oggi, in un confronto dall'aroma europeo, e derby in casa sabato, per confermare la supremazia cittadina. ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tre passi verso l'Europa» : BERGAMO - "Abbiamo fatto tre punti importanti per l'Europa, era una partita difficile contro una squadra in difficoltà. Ma non semplice da battere, come abbiamo visto " . Così il tecnico dell' ...

L'Atalanta batte 2-0 l'Udinese e si lancia verso l'Europa : Nella partita dedicata a Mondonico, con il minuto di 'silenzio' scandito da applausi e cori sulle note di 'Io vagabondo' dei Nomadi, L'Atalanta trova tre punti preziosissimi per la corsa verso l'...

Europa League - Atalanta : nessuna sanzione per insulti razzisti. E Batshuayi... : Decisione finale dell'Uefa: nessun provvedimento contro l'Atalanta per i presunti insulti razzisti contro Michy Batshuayi. Il fatto era stato denunciato dallo stesso attaccante ex Chelsea dopo il ...

Morto Mondonico - da anni lottava contro il cancro : da allenatore portò in Europa Atalanta e Torino : E' Morto Emiliano Mondonico, aveva 71 anni. Ex allenatore che fece grandi Atalanta e Torino, lottava da anni contro il cancro. E' stato un apprezzato commentatore tv. A...

Atalanta - Zamagna : “nostro sogno è tornare in Europa” : “Stiamo attraversando un buon momento di forma, le ultime due recenti vittorie esterne hanno rinvigorito il morale della squadra, peccato nel recupero contro la Juventus non essere riusciti a fare risultato, anche se la squadra si e’ ben comportata. Il campionato e’ ancora lungo da giocare, abbiamo dieci partite tutte molto importanti ma il nostro obiettivo, il nostro sogno, e’ quello di riuscire a ripetere ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Per l'Europa lotta con Fiorentina e Samp» : "Mancano 10 partite e può succedere ancora di tutto - ha spiegato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport - La tripletta di Ilicic? È un giocatore importante per noi, ha lucidità, piede e tecnica. A ...