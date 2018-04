Astronomia | la NASA al lavoro sulle Marsbees | api robot per esplorare Marte

meteoweb.eu

: #News di #Astronomia #Astronomy Astronomia - Il cargo spaziale Dragon di SpaceX ha iniziato con successo la sua mis… - mauneobux : #News di #Astronomia #Astronomy Astronomia - Il cargo spaziale Dragon di SpaceX ha iniziato con successo la sua mis… - LaStellata : La nebulosa viene scolpita dalla radiazione di giovani stelle dell'ammasso aperto NGC 3324. La regione è ampia 35 a… - HitotsuKekki : RT @AstroPratica: #effemeridi 6 #Aprile: Il #Sole sorge alle 06:43 e tramonta alle 19:41. Il giorno é lungo 12h 57m 33s. La #Luna sorge all… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Due team di ricercatori dellastanno lavorando per progettare apiiche in grado di volare su. Il progetto è ancora alle prime fasi, ma l’idea è quella di sostituire i moderni rover – che sono lenti, voluminosi e molto costosi – con sciami di micro-veloci e ricoperti di sensori, in grado di coprire molto più territorio ad un costo relativamente basso. Chiamate(letteralmente “api di”), i piccolihanno le dimensioni di un calabrone con ali svolazzanti simili a quelle delle cicale, secondo quanto dichiarato dalla. Una ragione per la quale questa idea è realizzabile è la bassa gravità di. Il pianeta ha solo un terzo della forza gravitazionale della Terra, il che offre un vantaggio allenonostante la sottile atmosfera. Credit: C. Kang/Secondo quanto riportato dal Guardian, queste “api” non solo mapperanno il suolo marziano ...