Astronomia | a caccia della materia oscura nelle galassie più piccole dell’universo

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Gli astrofisici dell’University of Surrey e dell’University of Edinburgh hanno creato un nuovo metodo per misurare la quantità dial centro dinane. Lacostituisce la maggior partemassa, ma rimane ancora inafferrabile. A seconda delle sue proprietà, può essere concentrata ai centri delleoppure distribuita su scale più grandi. I vincoli più stretti sullaprovengono dallepiù, lenane. Le piùcontengono solo poche migliaia o decine di migliaia di stelle. Questeminuscole, che orbitano vicino alla Via Lattea, sono costituite quasi interamente da. Se si potesse mappare la distribuzionein queste, potremmo ottenere nuove straordinarie informazioni sulla sua natura. Tuttavia, fino a poco tempo fa non ...