Assicurazioni | IVASS scova 153 000 polizze vita potenzialmente dormienti

Rc Auto : Ivass - ‘miAssicurazioni.com’ non riconducibile a intermediario : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Il sito internet ‘www.miassicurazioni.com’ non è riconducibile ad un intermediario assicurativo iscritto nel registro. A rilevarlo in una nota è l’Ivass dopo che è stata segnalata la promozione di polizze rc Auto, anche aventi durata temporanea, per il tramite del suddetto sito internet i cui contenuti sono risultati i medesimi del sito www.miaassicurazione.it (oggi off-line), già oggetto di ...