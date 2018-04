assenteismo comune ficarra messina chiude

agi

: #Assenteismo: indagati metà impiegati di un Comune. Succede a #Ficarra #Messina. Ecco cosa è emerso - Agenzia_Ansa : #Assenteismo: indagati metà impiegati di un Comune. Succede a #Ficarra #Messina. Ecco cosa è emerso - FicarraePicone : #Loralegale colpisce ancora - sole24ore : Assenteismo: indagati metà degli impiegati di un Comune in provincia di Messina -

(Di venerdì 6 aprile 2018) La regola del "così fan tutti" o del "si è sempre fatto in questo modo" era ben applicata nel piccolodi, all'ombra dei Nebrodi, nel Messinese. Assenteisti per 'tradizione', insomma. I carabinieri ne hanno beccati e indagati 23, circa la metà dei 54 dipendenti dell'ente, tra personale in organico e articolisti; per 16 di questi è scattata l'interdizione. Nel gruppo dei 'solerti' assenteisti c'erano dirigenti e persino l'addetta alla trasparenza e all'anticorruzione. Lunghe pause caffè, auto-concesse per sbrigare affari personali, andare al bar, fare shopping, recarsi dal meccanico oa al mercato, con il tacito e scontato benestare di chi avrebbe dovuto controllare.re un occhio, meglio tutti e due... che male c'è... Ha ammesso ...