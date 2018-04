Assegno di mantenimento | da oggi chi non versa tutto il dovuto all’ex coniuge e ai figli

Carcere per i padri divorziati che non pagano l’Assegno di mantenimento : Da oggi, i padri divorziati o separati che non pagano l’assegno di mantenimento rischiano il Carcere. Lo stabilisce l'art. 570 bis del codice penale emanato per eliminare dubbi ed interpretazioni contrastanti di alcune sentenze, anche recenti. La nuova norma è stata inserita nel decreto legislativo 21 del 2018 sulla riforma del riordinamento penitenziario approvato dal governo Gentiloni: il padre che non paga l’assegno di mantenimento dopo un ...

Entra in vigore la nuova norma sull'Assegno di mantenimento : carcere per il marito che non paga quanto dovuto : L'assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio sempre. Entra in vigore oggi l'articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia fugando definitivamente i dubbi provocati da regole e sentenze che, spesso, sono state in contraddizione tra loro. Il coniuge che non adempie l'obbligo, rischia il carcere fino a un anno e una multa di 1032 euro. A riferirlo è Il Messaggero:"Le pene previste dall'articolo 570 si ...

