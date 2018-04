Assegno di mantenimento | carcere per i padri divorziati che non pagano

Entra in vigore la nuova norma sull'Assegno di mantenimento : carcere per il marito che non paga quanto dovuto : L'assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio sempre. Entra in vigore oggi l'articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia fugando definitivamente i dubbi provocati da regole e sentenze che, spesso, sono state in contraddizione tra loro. Il coniuge che non adempie l'obbligo, rischia il carcere fino a un anno e una multa di 1032 euro. A riferirlo è Il Messaggero:"Le pene previste dall'articolo 570 si ...

Niente Assegno di mantenimento alla ex moglie che rifiuta senza motivo un lavoro : La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di una ex moglie che, nella controversia in relativa alla separazione tra lei e il marito, si era vista revocare l'assegno di mantenimento. La donna infatti aveva rifiutato...

Britney Spears torna alla ribalta. L’ex Federline rivendica i meriti e chiede 20mila dollari in più al mese per l’Assegno di mantenimento : Il ballerino Kevin Federline ha chiesto a Britney Spears un aumento dell’assegno di mantenimento per poter continuare a “garantire ai figli uno stile di vita agiato“. Sono passati ormai più di 10 anni da quando la coppia ha divorziato e Federline – che ha la custodia di Sean Preston e Jayden James, rispettivamente di 12 e 11 anni – lamenta il fatto che i 20mila euro al mese che la cantante gli versa per il ...