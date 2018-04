Asp Ragusa | ratificato piano annuale delle emergenze

L'Asp di Ragusa presenta "Ricettiva...Mente" : L'Asp di Ragusa ha presentato il progetto che è rivolto a beneficiari che saranno individuati dal dipartimento di salute Mentale

Asp Ragusa : si lavora per eleggere i Capi Dipartimento : Il commissario dell'Asp di Ragusa da dato mandato per la convocazione dei componenti dei dipartimenti per indire l'elezione dei Capi

Precariato Asp Ragusa - stabilizzazione personale : L'Asp di Ragusa continua il processo di stabilizzazione del personale. I posti da ricoprire sono 174.

Precetto Pasquale per gli operatori Asp di Ragusa : Consueto appuntamento annuale con il Precetto Pasquale rivolto al personale dell'Asp di Ragusa. A celebrare sarà il Vescovo Cuttitta

Asp Ragusa - ripartono i corsi di BLSD : Organizzati dall'Italian Resuscitation Council e dall'AHA, i corsi si propongono di diffondere la cultura della rianimazione

Asp Ragusa - assunti 20 lavoratori socio sanitari : Sono stati avviati al lavoro venti operatori a Comiso,Scicli, Ragusa, Vittoria. Svolgeranno una serie di interventi integrati in reparti delicati

Asp Ragusa - cinque assunzioni categorie protette : Con cinque nuove assunzioni di figure appartenenti alle categorie protette, l'Asp ha completato l'iter del procedimento sancito dalla legge 68/99

Stabilizzazione contrattisti Asp Ragusa : incontro a Palermo : Stabilizzazione contrattisti Asp 7 Ragusa. Il consigliere Tato Cavallino Incontra a Palermo l’assessore alla salute, Razza.

Vaccini - Asp Ragusa in linea con la media nazionale : Il dato si riferisce al vaccino esavalente mentre per il morbillo la percentuale è cresciuta del 6%. Ferrera: "Raggiunta soglia di sicurezza"

Asp di Ragusa : 7 ausiliari da part time a tempo pieno : Altri sette dipendenti dell'Asp di Ragusa hanno visto la trasformazione de proprio contratto di lavoro da part-time a tempo pieno

Asp di Ragusa : corso Codice Rosa : Un corso Rosa su violenza fisica e sessuale organizzato dall'Asp di Ragusa in occasione della giornata dedicata alla donna

Le iniziative dell'Asp di Ragusa per l'8 marzo : Grazie alla disponibilità di medici e personale di ambulatori e consultori sarà possibile effettuare numerose attività di prevenzione per le donne

Ragusa - stabilizzazione precari Asp : pubblicato il bando : Dopo anni di attesa finalmente l'Asp di Ragusa stabilizzerà il personale precario. Per partecipare al bando ci sono trenta giorni di tempo

AutotrAsporto in crisi - interviene la Cna Fita Ragusa : Anche la Cna Fita territoriale di Ragusa interviene sulla crisi che sta mettendo in ginocchio il comparto autotrasporti in Italia