Ascolti tv | 5 aprile 2018 | The Voice of Italy cala al 9% di share

Ascolti TV | Giovedì 5 aprile 2018. Don Matteo 24.4% - Anche se è amore non si vede 9.8% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.314.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Anche se è amore non si vede ha raccolto davanti al video 2.324.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast & Furious 6 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 The Walk ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona-Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2%. Tutti i dati del 20 : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv 3 aprile/ Juventus-Real Madrid premia il Canale 20 - flop di Questo nostro amore 80 contro l'Isola : Gli Ascolti tv del 3 aprile premiano Juventus-Real Madrid e il Canale 20 ma anche l'Isola dei Famosi 2018 mentre segnano il flop di Questo nostro amore 80 in onda su Rai1(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:08:00 GMT)

