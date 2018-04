Arte | dj e tv | a Roma torna Outdoor

Roma - rimosso il cArtellone anti aborto : «Una vittoria delle donne» : rimosso il cartellone anti-aborto su via Gregorio VII a Roma. A darne notizia è stata la lista civica Aurelio in Comune che proprio per sabato 7 aprile aveva promosso un sit-in sotto il manifesto ...

La maratona di Roma pArte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare : Il traguardo della maratona di Roma, prevista per domenica 8 aprile, Crollato in via dei Fori imperiali stamattina all’alba durante le operazioni di allestimento. Nessuno è rimasto ferito L'articolo La maratona di Roma parte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - il punto sugli infortunati : Nainggolan ancora a pArte - Ünder può tornare per il derby : Dopo il pesante 4-1 incassato dal Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma torna a lavorare in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, passaggio ...

Da Venezia a Roma - i turisti maleducati deturpano le più belle città d’Arte : Da Venezia a Roma, i turisti maleducati deturpano le più belle città d’arte A Mattino 5 le immagini choc degli stranieri che non hanno rispetto per il nostro patrimonio. Continua a leggere

La Roma in pArtenza per Barcellona : LaPresse, La Roma arriva in aeroporto a Fiumicino. I giallorossi sono in partenza per Barcellona dove mercoledì sera affronteranno i blaugrana al Camp Nou nell'andata dai quarti di finale di Champions ...

Meteo Roma. Le previsioni per MArtedì 3 aprile 2018 : Meteo Roma. A Roma domani è previsto tempo stabile con piogge diffuse. Nel Lazio tempo instabile con fenomeni più intensi al pomeriggio sull’Alto Lazio. Meteo Roma. Le previsioni per domani Martedì 3 aprile 2018 Tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile su tutti i settori sia nel corso delle ore diurne sia in ...

Gaza - la ricostruzione di quanto è successo da pArte della Rete Romana di Solidarietà con il popolo Palestinese : Nel momento in cui mandiamo in stampa questo comunicato, almeno 16 sono i palestinesi uccisi a Gaza, e migliaia i feriti, alcuni gravemente, come ha dichiarato il Ministro della sanità Palestinese, ...

Roma Termini - treni in ritardo e cancellati : caos per le pArtenze di Pasqua : Un guasto tecnico ha causato ritardi alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: «Circolazione ancora rallentata, con ritardi fino a 60...

Roma - CArtellino rosso per Lamela : il calciatore non trova posto al ristorante : Cartellino rosso per Erik Lamela. L'attaccante del Tottenham, ex calciatore della Roma, non ha trovato posto in un noto ristorante del centro storico della Capitale. Il giocatore era a passeggio con ...

smart EQ fortwo e-cup - Il primo monomarca elettrico pArte da Roma : La smart anticipa il suo futuro elettrico lanciando il primo trofeo monomarca a zero emissioni. Si chiama smart EQ fortwo e-cup e prevede un calendario di sei appuntamenti in pista e su tracciati cittadini, con sedici vetture in griglia modificate e preparate ad hoc secondo gli standard domologazione Aci Sport/Fia. Loccasione per vedere in azione le smart da corsa elettriche arriverà durante unesibizione di contorno alle-Prix di Roma, il 14 ...

Frizzi - diretta camera ardente. Roma in fila per salutarlo - vip e gente comune. Brignano : "Era la pArte migliore di noi" -Live Facebook : Roma - "Fabrizio era un volto della nostra televisione, un volto Rai, si è sempre adattato e raramente si è impuntato. Era una persona straordinaria, la parte migliore di noi....

PArte da Roma 'Real illusion' - tour dell'illusionista Triggiano : Roma, 26 mar. , askanews, Al via martedì 27 marzo dal Teatro Brancaccio di Roma 'Real illusion', il tour di uno dei più grandi illusionisti al mondo Gaetano Triggiano. Il nuovo spettacolo teatrale del David Copperfield europeo resterà a Roma anche il 28 e 29 marzo, per poi fare tappa a Torino , Teatro Colosseo, il …

Roma : iniziati lavori pulizia Colle Oppio da pArte di 16 detenuti : Roma – al via pulizia Colle Oppio per 16 detenuti Rebibbia Roma – Ha preso il via stamane, alle 10, l’iniziativa che vedrà coinvolti 16... L'articolo Roma: iniziati lavori pulizia Colle Oppio da parte di 16 detenuti proviene da Roma Daily News.