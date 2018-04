Arrestato per possesso di droga il figlio di Sean Penn e Robin Wright

Napoli - il 15enne Arrestato per l'aggressione ad Arturo è un parente dell'assassino di Taglialatela : Un filo rosso sangue abbraccia episodi drammatici della storia criminale di Napoli negli ultimi tredici anni. Grazie all?arresto del terzo presunto componente del branco che avrebbe aggredito e...

Sean Penn e Robin Wright - il figlio Hopper Penn Arrestato per droga : Il figlio di Sean Penn e Robin Wright è stato arrestato per possesso di droga nel Nebraska. Un portavoce della polizia statale ha spiegato che il figlio 24enne degli attori, Hopper Penn, e la sua ragazza, la 26enne Uma Von Wittkamp, sono stati arrestati il 4 aprile dopo che un soldato ha fermato il loro veicolo. Le autorità, come riporta E! News, riferiscono che all’interno sono stati trovati anche 14 grammi di marijuana e quattro pillole ...

Usa - il figlio di Sean Penn e Robin Wright Arrestato per droga : Hopper Penn, figlio del premio Oscar Sean Penn e dell'attrice Robin Wright, è stato arrestato per possesso di droga negli Stati Uniti. A darne notizia è 'E! News' che ha citato fonti della polizia ...

GIUSEPPE PELLE - ‘NDRANGHETA : Arrestato BOSS LATITANTE/ Ultime notizie - pm : “più risorse per lotta mafie” : 'Ndrangheta, ARRESTATO BOSS LATITANTE GIUSEPPE PELLE. Le Ultime notizie: operazione della Squadra mobile di Reggio Calabria. Gli intrecci con la politica del figlio di 'Ntoni Gambazza(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Finpiemonte - Arrestato l’ex presidente Fabrizio Gatti : “Ha sottratto 6 milioni per salvare la sua società dal fallimento” : I militari della polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino hanno arrestato stamattina tre imprenditori con l’accusa di peculato continuato e “aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità”: hanno fatto uscire dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, sei milioni di euro con tre bonifici. In carcere è finito l’ex presidente, Fabrizio Gatti, insieme a due uomini che lo hanno aiutato a evitare ...

Hopper Penn - Arrestato il figlio di Sean Penn e Robin Wright : 24enne figlio di Sean Penn e Robin Wright, Hopper Penn è stato arrestato con l'accusa di possesso di una sostanza illecita, la psilocibina, e marijuana. L'arresto è diventato realtà mercoledì 4 aprile, nel Nebraska. Il figlio delle due celebrità è attualmente detenuto in una prigione di Hamilton County.Insieme ad Hopper, in auto al momento del fermo, la fidanzata 26enne Uma Von Wittkamp. Gli agenti della polizia che hanno fermato Penn ...

'Ndrangheta : Arrestato il boss Pelle. Latitante dal 2016 era nascosto in una zona impervia del Reggino : Il boss Latitante Giuseppe Pelle, considerato capo strategico e membro dei vertici della 'Ndrangheta, è stato arrestato dalla polizia in un blitz scattato nella notte a Condofuri, in provincia di ...

Il lottatore Conor McGregor è stato Arrestato a New York per aver aggredito dei suoi colleghi : Il lottatore irlandese di mixed martial arts Conor McGregor è stato arrestato a New York per aver aggredito dei suoi colleghi che si trovavano in un autobus nel parcheggio del Barclays Center di Brooklyn. L’aggressione è avvenuta giovedì pomeriggio intorno The post Il lottatore Conor McGregor è stato arrestato a New York per aver aggredito dei suoi colleghi appeared first on Il Post.

‘Ndrangheta. Arrestato Giuseppe Pelle - boss di San Luca. Per le Regionali 2010 mafiosi e politici in pellegrinaggio da lui : Era latitante dal 2016 ed è stato catturato stanotte il boss di San Luca Giuseppe Pelle, 58 anni e figlio del patriarca della ‘ndrangheta ‘Ntoni Pelle. La squadra mobile di Reggio Calabria e gli uomini del Servizio centrale operativo della polizia di stato, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, lo hanno scovato a Condofuri. Il boss, ritenuto capo strategico della “Provincia” ed erede del mammasantissima defunto alcuni anni fa, si ...

Brasile - l'ex presidente Lula da Silva si deve consegnare oggi alla polizia per essere Arrestato : Lula nella notte si è recato nella sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Paulo, dove si sono raccolti migliaia di sostenitori dell'ex leader sindacale. Ancora non è chiaro quindi se e quando Lula si costituirà alla polizia federale di Curitib

