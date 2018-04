Archeologia sala per Vaso Francois

Marsala - fra Archeologia e fenicotteri - un paesaggio fiabesco : Dai Punici ai Garibaldini, la storia di Marsala è lunga secoli ed è una delle ragioni per visitare questa splendida cittadina trapanese. Poi c'è il suo celebre vino, Mozia e il suo passato fenicio, insomma Marsala è un luogo in cui perdersi, non solo per la bellezza del suo mare, ma anche per tutto ciò che si può fare nel suo centro storico e tra le sue contrade, ne ha tantissime che val la pena di ...