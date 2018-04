App Google beta 7 26 prepara possibili novità per Assistant | Home e Smart Display

Nel Play Store di Google imperversano le App di mining di criptovalute : Sembra che la mania del mining delle criptovalute, stia facendo danni anche nel Play Store di Google, dove imperversano numerose applicazioni che usano di nascosto la CPU dello smartphone per effettuare queste operazioni. L'articolo Nel Play Store di Google imperversano le app di mining di criptovalute proviene da TuttoAndroid.

Google ha fatto una nuova lista delle migliori App per Android : (Foto: Google) Nonostante anni di evoluzioni alle spalle, la quantità di app ospitate nel Play Store di Google è ancora capace di rendere complessa l’esperienza di acquisto nel negozio digitale. Per questo Google l’anno scorso ha avviato il programma Android Excellence, una iniziativa che premia periodiacamente i migliori software presenti nella sua vetrina digitale dando loro uno spazio sotto i riflettori, il tutto rendendo più ...

Google aggiorna Android Excellence con le migliori App degli ultimi mesi : Google ha aggiornato il programma Android Excellence, includendo il meglio di app e giochi che il Play Store ha offerto negli ultimi tre mesi e può offrire tuttora: ecco la lista completa con link per il download.

Google - davvero quest'App anonima è il miglior modo di trasferire file da Android a Mac? - Opinione - : ... che sviluppa il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, non fornisca un software decente che permetta ai suoi dispositivi di interfacciarsi con il secondo OS desktop più diffuso al mondo? ...

Con un 2017 da sprinter il Google Play Store mette ampiamente dietro l'App Store : Il grafico sotto parla chiaro: fino al 2015 gli incrementi nel numero di applicazioni di App Store e Google Play Store Google erano pressoché sovrapponibili

Il capo dell’Intelligenza Artificiale di Google è passato ad Apple : Apple ha assunto John Giannandrea, il capo della Search e della divisione Intelligenza Artificiale di Google. Negli ultimi otto anni Giannandrea ha supervisionato l’integrazione delle funzioni AI nella maggior parte dei prodotti di Big G e ha contribuito in prima persona alla trasformazione dell’azienda in un gigante dell’innovazione nel campo del ...

Colpo grosso di Google : strAppato all'Apple il top managere dell'I.A. : Scacco matto di Apple a Google. Il colosso di Cupertino ha infatti strappato al colosso di Mountain View il top manager John Giannandrea che si occupava nella controllata Alphabet di intelligenza ...

Alla Silicon Valley gli esperti vanno a ruba. Apple ingaggia ex di Google : E' una battaglia a colpi di offerte di lavoro ai ricercatori più promettenti nella Silicon Valley , dove accade spesso di trovare un esperto che trasloca da una società all'altra, cedendo al miglior ...

Apple ha rubato a Google il capo dell'intelligenza artificiale : John Giannandrea, che fino a pochi giorni fa guidava il dipartimento di intelligenza artificiale e della ricerca di Google, è passato ad Apple?. Qui sarà a capo della strategia di AI (Artificial Intelligence) e machine learning, e riporterà direttamente all’amministratore delegato Tim Cook. Il reclutamento di una figura come quella del 53enne di origini scozzesi Giannandrea - che a Google ha spinto ...

Intelligenza artificiale - Apple assume l’ingegnere capo di Google : (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch) Dopo essersi fatta superare dagli avversari, l’assistente digitale Siri di Apple potrebbe presto tornare ai fasti di un tempo. È questo l’auspicio della casa di Cupertino nell’aver accolto in queste ore tra le proprie file John Giannandrea, ingegnere informatico specializzato in Intelligenza artificiale e sottratto alla rivale Google. La notizia dell’assunzione arriva ...

Google ha vietato le App che fanno mining per le criptovalute tramite Chrome : Google ha vietato le estensioni e le applicazioni che effettuano il "mining" delle criptovalute attraverso il suo browser Chrome. Finora i sistemi di questo tipo erano tollerati, a patto che avvisassero adeguatamente gli utenti sulle loro attività, che consumano risorse

Il Google Play Store adesso suggerisce le App Android Go o Lite agli utenti : Il Google Play Store adesso automaticamente e osiamo dire intelligentemente suggerisce il download di applicazione Lite o Go agli utenti Android.Nel Google Play Store aggiornato all’ultima versione disponibile, forse alcuni di voi avranno notato un piccolo cambiamento nell’interfaccia quando andate a scaricare un applicazione.Google Play Store: adesso vi saranno suggerite le Applicazioni Android Go o Lite se disponibili e compatibili ...

Gli utenti Apprezzano gli "Articoli per te" su Google Chrome : +2100% di traffico nel 2017 : Gli "Articoli per te" di Google Chrome si stanno rivelando un successo, con un aumento di traffico del 2100% nel corso del 2017 secondo i dati diffusi da Chartbeat. Utilizzate anche voi questa funzionalità o l'avete disattivata?

Tante novità per Google Assistant e Google Home in App Google Beta 7.25 : App Google riceve, nella sua versione Beta, un nuovo aggiornamento a una sola settimana di distanza dal precedente. Anche stavolta non ci sono particolari novità evidenti, ma sotto il cofano troviamo davvero tantissima carne al fuoco.