Anziano muore schiacciato sotto il trattore

La moglie muore sotto i suoi occhi - Anziano disabile la veglia tutta la notte : La donna stava spirando per un arresto cardiaco, il marito ottantenne è stato costretto ad assistere inerme: non è riuscito neanche ad usare il cellulare, per via dei suoi problemi alla mani. E così è restato a vegliarla per almeno 8 ore, prima che arrivasse l'infermiere che li assiste. I fatti tra sabato e domenica a Padova.Continua a leggere

Anziano cade in un pozzo e muore : ANSA, - CAGLIARI, 16 MAR - Tragedia a Villanovafranca, nel sud Sardegna: un Anziano di 88 anni è caduto nel pozzo del suo orto-giardino di casa ed è morto. I sommozzatori dei vigili del fuoco di ...

Voragine in strada a Genova dopo il maltempo : Anziano ci cade dentro e muore. Forse un malore : Il cadavere di un anziano di 87 anni, Emilio Quinto, è stato trovato questa mattina in una Voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto...

Genova - Anziano muore cadendo in una voragine che risale a due anni fa : Accanto all'enorme buca transennata dai tempi dell'alluvione del 2016 sono state trovate le sue ciabatte. L'87enne sarebbe scivolato nella voragine senza riuscire a risalire

Tragico incidente - muore un Anziano. Ferite due donne : Civitanova , Macerata, , 11 marzo 2018 - incidente mortale a Civitanova Alta perde la vita un anziano del posto, Augusto Lapponi, di 79 anni. L'uomo era alla guida di una Fiat 600 e stava percorrendo ...

Travolto da una Bmw mentre raccoglie olive : muore un Anziano : CELLINO SAN MARCO - E' stato Travolto mentre raccoglieva le olive. Non ce l'ha fatta un 84enne residente a San Donaci , D. M. le iniziali del suo nome, che intorno alle ore 7 di oggi , 5 marzo, è ...