Antitrust apre istruttoria su Facebook

L'Antitrust apre un'istruttoria su Facebook : L'Autorità antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". È quanto si legge in un tweet dell'Autorità che cita un'intervista a Sky Tg24 del presidente Giovanni Pitruzzella.Nei confronti di Facebook, ha spiegato Pitruzzella, "L'Antitrust ha aperto oggi un procedimento per pratiche commerciali scorrette, che riguarda il messaggio ingannevole che viene ...

Antitrust Usa apre un’inchiesta su Facebook - il titolo cede in Borsa : Nuovo tonfo di Facebook a Wall Street dopo che la Federal Trade Commission ha confermato l’apertura di un’indagine sulle pratiche del social network riguardanti la privacy, a seguito del caso Cambridge Analytica...

Facebook - Antitrust Usa apre inchiesta : 18.12 La Federal Trade Commission (FTC), antitrust americana, ha aperto un'inchiesta su Facebook per il caso di Cambridge Analytica, società a cui ha consegnato i dati di oltre 50 mln di utenti per influenzare i flussi elettorali. Si tratta di "un'indagine non pubblica" sulle pratiche di tutela della privacy da parte di Facebook, ha precisato il direttore Ftc. Pahl ha sottolineato che l'agenzia federale si impegna a "usare tutti gli strumenti" ...