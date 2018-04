Antartide | raccolta la prima insalata in un orto ‘marziano’ 

meteoweb.eu

: RT @AnsaScienza: Raccolta la prima insalata in Antartide, in un orto 'marziano' - Spazio & Astronomia - - telespazio : RT @AnsaScienza: Raccolta la prima insalata in Antartide, in un orto 'marziano' - Spazio & Astronomia - - AnsaScienza : Raccolta la prima insalata in Antartide, in un orto 'marziano' - Spazio & Astronomia - -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Insono iniziati i raccolti delle prime verdure coltivate:, rucola, cetrioli e ravanelli cresciute protette dai ghiacci e dalle temperature estreme all’interno dell’‘marziano’ costruito nella base di ricerca tedesca Neumayer Station III. E’ unpensato per i futuri viaggi verso il pianeta rosso e parla italiano. Al progetto, finanziato dall’Unione Europea e gestito dall’Agenzia spaziale tedesca (Dlr), l’Italia partecipa infatti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e le aziende Thales Alenia Space (Thales-Leonardo) e Telespazio (Leonardo-Thales). In un ambiente estremo come quello del continente bianco, l’, chiamato Mobile Test Facility (Mtf), permette di sperimentare la possibilita’ di coltivare ortaggi per gli astronauti del futuro. “L’è stata scelta perché ...