Ansaldo | contratto di 17 | 6 milioni a Parigi

Ansaldo Energia : si aggiudica contratto da 40 mln in Serbia : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Ansaldo Energia ha firmato con Shanghai Electric Group un contratto del valore di circa 40 milioni di euro per la fornitura di turbine a gas e generatori alla centrale a ciclo combinato di Pancevo, in Serbia. La centrale a ciclo combinato da 200 MW di Pancevo è di proprietà di TE-TO Pancevo. Shanghai Electric Group si occuperà di Engineering, Approvvigionamenti e Costruzione (contratto EPC – Engineering, ...