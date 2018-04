Annuncio in arrivo da Spotify

A sorpresa in arrivo per Asus ZenFone 2 un nuovo aggiornamento : Annuncio il 12 marzo : Potrebbe arrivare l'ormai insperato colpo di coda per Asus ZenFone 2. Il popolarissimo smartphone Android, che qui in Italia complice un ottimo prezzo di listino ha registrato importanti volumi di vendite, da mesi è finito ormai nel dimenticatoio. Dopo l'annuncio che ho condiviso con voi praticamente quattro mesi fa sulle pagine di OptiMagazine, oggi 12 marzo posso riaccendere con piacere la speranza di chi spera di ricevere un nuovo ...

Nuovo album di Mina in arrivo a marzo - l’Annuncio ufficiale : la Tigre di Cremona torna dopo i duetti con Celentano : dopo il grande successo del secondo disco di duetti realizzato con Adriano Celentano, un Nuovo album di Mina è pronto ad arrivare sul mercato italiano già questo mese: l'annuncio è arrivato dai canali social della Tigre di Cremona, che hanno diffuso i primi teaser relativi al Nuovo progetto con il criptico messaggio "Mina 2018". La conferma che si tratta di un Nuovo progetto discografico è presente sul sito ufficiale www.Minamazzini.it, in ...

L'Annuncio del presidente Pigliaru : "In arrivo incentivi per assumere i giovani" : La Regione dal 2004 ha fatto un grande lavoro con il Master & Back, che ha mandato circa tremila ragazzi nel mondo per arricchire le proprie competenze e confrontarsi con nuove esperienze. E facciamo ...

MAX ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI SONO SPOSATI?/ Anello al dito del tecnico : Annuncio in arrivo? : La fede di Massimiliano ALLEGRI, l'allenatore della Juventus con un Anello misterioso in conferenza stampa. Il pubblico si interroga, si sta davvero per sposare con AMBRA ANGIOLINI?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:54:00 GMT)