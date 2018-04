Anne Hathaway contro il body shaming | ' sto ingrassando per un film Il problema siete voi'

d.repubblica

: E gli haters muti! :-) #AnneHathaway - comingsoonit : E gli haters muti! :-) #AnneHathaway - GianlucaOdinson : Anne Hathaway previene le malelingue e spiega su Instagram perché sta ingrassando - CarlottaTrentin : Anne Hathaway sta ingrassando per un ruolo cinematografico, io non lo farei mai se fossi un’attrice PER FORTUNA NON… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) 'Se una foto di questo tipo deve fare il giro del mondo voglio che sia come piace a me , e con l'uso di un filtro, scriveva la star. There is no shame in gaining weight during pregnancy , or ever, . ...