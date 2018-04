Anna Tatangelo vince Celebrity Masterchef | in finale batte a sorpresa Orietta Berti

Anna Tatangelo vince Celebrity Masterchef : Anna Tatangelo ha battuto Orietta Berti all'ultimo atto del talent culinario. E’ terminata la seconda stagione di “ Celebrity Masterchef ”. Nella versione vip del cooking show a vince re è stata Anna Tatangelo . La cantante ha messo in mostra la sua abilità ai fornelli conquistando i giudici Joe Bastianich, Antonino C Anna vacciuolo e Bruno Barbieri. “Felice perché è uscita la mia vera personalità”, ha detto. Ha poi ...

Anna Tatangelo : «Celebrity MasterChef è stata la mia rivincita» : Anna Tatangelo , alle volte, parla di sé in terza persona. Quasi che dentro quel corpo perfetto, dietro il sorriso e l’apparenza sicura, si nascondessero due diverse ragazze. Una, abituata alle pose, ai riflettori, alle telecamere. Un’altra più timida e sensibile. «Celebrity MasterChef 2 ha mostrato l’ Anna che negli anni non è riuscita ad emergere», racconta la cantante, incoronata vincitrice del talent Sky. «È stata una rivincita, una terapia. E ...

