Angela Merkel scopre la crisi dei consensi 

La CDU di Angela Merkel e i liberali di FDP hanno comprato dalle Poste i dati microtargeting degli elettori durante la campagna 2017 : In una brochure interna citata dalla Bild am Sonntag , Deutsche Post nota che "per ogni palazzo nel collegio elettorale viene calcolato un valore di probabilità" per ogni formazione politica. "Per ...

Angela Merkel - Theresa May e Dalia Gribauskaite : la foto del 1991 che manda in delirio i complottisti : Le tre sono state immortalate fianco a fianco nel 1991-1992 , quando frequentavano l'università di Georgetown, il corso di studi era quello di amministrazione presso l'Istituto di economia ...

Matteo Salvini risponde ad Angela Merkel ed Emmanuel Macron : 'L'Italia non ha bisogno delle loro lezioni' : Matteo Salvini , orgoglio italiano. Il leader della Lega, infatti, conversando a Lamezia Terme ha risposto agli attacchi ricevuti dai premier di Germania e Francia. Poche parole, ma piuttosto ...

Prime liti nel governo tedesco appena nato. Angela Merkel replica a Horst Seehofer : "L'Islam ci appartiene" : Nel governo tedesco, nato ufficialmente da due giorni, è già tempo di discussioni. Botta e risposta tra il neo ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, e la cancelliera Angela Merkel sull'appartenenza dell'Islam alla Germania.Merkel ha contraddetto oggi il suo ministro, leader della Csu, sostenendo che sia i quattro milioni di musulmani che vivono nel Paese che la loro religione, l'Islam, "appartengono alla Germania". Lo ha ...

Paura per Angela Merkel : un uomo cerca di aggredirla al grido "Allah Akbar" : Paura per Angela Merkel nel giorno del suo giuramento a Berlino per il quarto mandato come Cancelliera della Germania. All'uscita del Parlamento un uomo ha tentato di avvicinare la leader della Cdu ed ...

Germania - con una stretta maggioranza Angela Merkel entra nel suo quarto mandato : Berlino, 14 mar. , askanews, Angela Merkel avvia ufficialmente il suo quarto mandato da cancelliera tedesca dopo sei mesi di impasse e confusione politica e con davanti sfide enormi da affrontare, dal contenimento dell'ondata populista al rilancio Ue. Difficoltà passate e prevedibilmente future, sottolineate dallo stesso risultato della ...

Berlino. Angela Merkel da record : quarto mandato : E’ iniziata una nuova pagina di storia della Germania. La cancelliera Angela Merkel ha prestato infatti giuramento in vista del

Germania - Angela Merkel è la donna dei record : eletta cancelliera per la quarta volta : Angela Merkel è stata eletta per quarta volta consecutiva cancelliere della Germania dopo aver incassato la fiducia del Bundestag la camera bassa del Parlamento tedesco, con 364 voti. Nelle prossime ore anche il nuovo governo sarà nominato dal presidente nel castello di Bellevue.Continua a leggere

Angela Merkel avvia il quarto mandato da Cancelliere : Teleborsa, - Via libera al quarto mandato da Cancelliere di Angela Merkel che ha incassato la fiducia del Bundestag La Merkel dunque prende in mano le redini della Grosse Koalition formata dal SPD di ...

Angela Merkel è stata eletta cancelliera della Germania - per la quarta volta : Mercoledì mattina il Parlamento federale tedesco ha eletto Angela Merkel cancelliera della Germania per la quarta volta. L’elezione di Merkel era scontata dopo l’accordo che il suo partito aveva trovato con i socialisti della SPD per una nuova coalizione di The post Angela Merkel è stata eletta cancelliera della Germania, per la quarta volta appeared first on Il Post.

Dazi : ira dell'Europa e della Cina. Angela Merkel : dialogo con gli Usa necessario : 'Questo è protezionismo attacca la ministra tedesca dell'Economia, Brigitte Zypries che urta contro partner stretti come Ue e Germania e limita il commercio libero'. 'Stiamo saldamente dalla parte ...

La squadra tutta al femminile di Angela Merkel : Angela Merkel, che martedì prossimo, 13 marzo, riceverà per la quarta volta l’incarico di guidare il governo tedesco, non è solo la donna più potente del mondo, è stata in questi anni, per lo meno per i suoi colleghi maschi, anche la donna più temuta. E’ stata per loro una sorta di mantide religiosa che li ha fatti fuori (politicamente parlando) uno dopo l’altro se osavano farle ombra, contrastarla, insomma mettersi in lizza per la sua ...

GERMANIA - REFERENDUM SPD : SÌ A GRANDE COALIZIONE/ Angela Merkel - cosa succede ora : il 14 marzo sua rielezione : GERMANIA, REFERENDUM Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il voto del board dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz, ora il governo si può fare. Ma gli elettori sono scontenti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:23:00 GMT)

Germania - sì a Grosse Koalition Cdu-Spd : Angela Merkel cancelliera per la quarta volta. Sconfitti Afd e giovani socialisti : Via libera alla Grosse Koalition e al quarto governo di Frau Angela Merkel. Con il 66% di sì, un risultato molto più largo del previsto, i 463mila iscritti al partito socialdemocratico tedesco si sono espressi a favore dell’accordo di coalizione firmato il 7 febbraio scorso tra l’Unione cristiano democratica e appunto la Spd. Cinque mesi dopo le elezioni del 24 settembre scorso, la Germania avrà di nuovo un governo: il 14 marzo Merkel tornerà ...