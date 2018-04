Ancora Honor 10 | con foto del lato posteriore | specifiche stupefacenti

Ancora problemi per Honor 9 con messa a fuoco della fotocamera : i tempi dell’Assistenza : Nel corso delle ultime settimane sono diventate sempre più frequenti le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Honor 9 che hanno riscontrato problemi di messa a fuoco con la fotocamera posteriore. Esattamente come avvenuto con almeno altri due smartphone Android piuttosto popolari qui in Italia, vale a dire Asus ZenFone 3 e Huawei P10, il bug di cui vi parliamo da un po' di tempo a questa parte sulle nostre pagine puntualmente ...