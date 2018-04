“Ami ancora Fabrizio?” Frizzi | parla Rita Dalla Chiesa La conduttrice è stata

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 aprile 2018) La morte di Fabriziooltre ad avere scosso moltissimo l’opinione pubblica ha creato anche un polverone riguardo alla sua vita privata. In particolare nell’occhio del ciclone è finitache èaccusata di un eccessivo presenzialismo rispetto al silenzio discreto della moglie Carlotta Mantovan. L’ex del conduttore ha sempre dichiarato di avere mantenuto nel corso del tempo un rapporto speciale cone che anche con la sua nuova famiglia ha sempre avuto una relazione serena. A poco più di una settimanascomparsa di Fabrizio continua ad avere solo parole d’amore: “Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella. Loro due erano l’amore di Fabrizio. Oggi siamo tutti una famiglia”, ha detto via social, rispondendo a un commento di una spettatrice, una delle tante che in questi giorni ha ricordato con affetto il conduttore, scomparso per un’emorragia ...