Ambiente | corsi per salvare la fauna selvatica in Liguria

meteoweb.eu

: RT NomosCSP ??Stanno per partire le nuove newsletter settimanali dedicate a #politica #economia #energia #ambiente… - chiappe_revello : RT NomosCSP ??Stanno per partire le nuove newsletter settimanali dedicate a #politica #economia #energia #ambiente… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Caprioli, daini e cinghiali feriti o in difficoltà da oggi inavranno una possibilità in più di essere aiutati dall’uomo. La Giunta Toti, su proposta dell’ assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, ha approvato i criteri per organizzare idi formazione dedicati al personale addetto al soccorso e al recupero dellaomeoterma ferita o in difficoltà. “Un fenomeno molto sentito – commenta l’assessore Mai – che conta una casistica molto frequente e che riguarda spesso caprioli, daini e cinghiali. Iconsentiranno di formare nuovi volontari che possano svolgere le attività previste dalle Linee guida approvate nel 2016. L’obiettivo è la tutela del patrimonio faunistico ligure e nel contempo preservare la pubblica sicurezza”. I, articolati in sei moduli per un totale di 40 ore, comprendono: ...