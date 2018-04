Altro che talent! Le doti canore di questa famiglia sbalordiscono tutti | l’esibizione

“Beccata in sua compagnia”. Paola Di Benedetto - ma Francesco Monte lo sa? Quella foto ha lasciato di stucco i fan - anche perché l’attrito è tutt’Altro che finito. Ed è subito polemica : Da quando Paola Di Benedetto è tornata in Italia non si fa che parlare della storia con Francesco Monte. Tutto è iniziato all’Isola dei Famosi, dove sin dai primi giorni l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono avvicinati, ma è durato poco il flirt. Giusto una manciata di giorni, perché poi lui è stato travolto dal canna-gate e si è visto costretto a uscire dal reality. Ma appena lei è ...

Così Mattarella certifica che nessuno ha vinto : servono intese - prendiamo Altro tempo : Stavolta veste i panni del cronista e offre un titolo secco ai giornali: niente intese, serve ancora tempo. Ma fa soprattutto l'educatore civico, Sergio Mattarella. Per spiegare alla gente più o meno ...

Germano e Giallini due 'ciAltroni' in 'Io sono tempesta' di Luchetti : I protagonisti del nuovo film di Daniele Luchetti I o sono tempesta , Elio Germano e Marco Giallini, sono due facce della società di oggi. I primi e gli ultimi si incontrano nella nuova commedia amara ...

“Questo torna in carcere!”. Corona di nuovo nei guai. Le immagini choc che stanno facendo il giro d’Italia e che potrebbero rispedire Fabrizio in cella. “Altro che cambiato… non cambierà mai!” - scrive qualcuno : “Cos’è che non capisce Corona del fatto che se sgarra di nuovo buttano via la chiave?”, così scrive un utente di Facebook commentando l’ennesimo atto di follia dell’ex re dei paparazzi. E in effetti non può che essere condivisibile questo pensiero, una sorta di invito alla prudenza a qualsiasi costo, persino quello di rimanere a casa, magari davanti a un bel film. E invece no, Fabrizio fermo non riesce a starci, esce e ne combina ...

“Squalifica”. Isola - un Altro naufrago se ne va? Continuano i colpi di scena : quello che è successo in Honduras è “un pessimo esempio” e ci vuole una punizione proporzionata. Tutto ciò cambierà le carte in tavola? Non si sa più che pensare : Caos all’Isola dei famosi? Beh, non c’è niente di strano se avete a mente Tutto ciò che è successo in questa tredicesima edizione del reality. Dal canna-gate, alle liti furiosi, agli abbandoni improvvisi, dalle “sbroccate” della Marcuzzi alle polemiche continue, non si finisce più. Ma siamo alle battute finali e tra un po’ si scoprirà chi è il vincitore di questa edizione. Intanto già c’è un primo finalista, Amaurys Perez. Ed è proprio lui a ...

Tutt’Altro che bufala la storia di Dylan Askin : risvegliatosi mentre staccavano la spina : Non una bufala la storia di Dylan Askin, il piccolo di appena due anni rimasto in coma per diversi mesi per via di una rara forma tumorale che ne aveva colpito l'apparato respiratorio. Il bimbo era stato tenuto in vita per svariato tempo grazie all'ausilio delle macchine, fino a quando gli specialisti lo avevano dichiarato spacciato, cosa che aveva indotto i genitori a prendere la decisione più sofferta: dirgli addio per evitare potesse soffrire ...

“Altro che single…”. Gabriel Garko - scoop! Sempre riservatissimo in amore - ma stavolta l’attore - che ha chiuso definitivamente con Adua Del Vesco - è stato già ‘pizzicato’ : Qualche giorno fa Gabriel Garko ha rilasciato un’intervista a tutto tondo sulla sua vita e la sua carriera. Una delle domande più scottanti è stata quella sulla presunta omosessualità: ”È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte”, ha risposto l’attore. “Mi infastidisce quando un omosessuale si diverte a puntare il ...

Pubblicato l’ultimo romanzo di Mary Shelley : Altro che Frankenstein - la vera eroina è una donna : È arrivato nelle librerie italiane, Pubblicato da Edizioni della Sera, l’ultimo romanzo di Mary Shelley: un’opera molto particolare, che abbandona l’antieroe impersonato da Frankenstein in favore di una donna.Continua a leggere

Altro che registi europei Ora sono i sudamericani a conquistare Hollywood : Tu vuo' fa' l'americano. Diciamo che ci provano un po' tutti i registi. Hollywood, amata/odiata, è sempre e comunque la Mecca del cinema. Ma pochi ci riescono. Il nostro Paolo Sorrentino ha tentato il ...

SPY FINANZA/ Altro che dazi - ecco di cos'ha davvero paura Wall Street : I grandi giornali spiegano l'andamento negativi di Wall Street con il timore di una guerra dei dazi. In realtà, è Altro a far scendere la Borsa.

Altro che The Crown : Hugh Laurie entra nel cast di Catch-22 - miniserie diretta da George Clooney per Hulu : Gli ultimi rumor lo volevano successore di Matt Smith nel ruolo del Principe Filippo in The Crown, ruolo andato poi a Tobias Menzies, ma sembra proprio che Hugh Laurie non resterà con le mani in mano: l'attore britannico è entrato a far parte del cast di Catch-22, nuova serie targata Hulu. Laurie sarà il Maggiore de Coverley, personaggio descritto come un "ufficiale esecutivo dello squadrone della base aerea di Pianosa. Una presenza nobile e ...

Nozze Meghan e Harry - ecco quanto costerà il vestito della sposa. La cifra è da capogiro ma - a quanto pare - non soddisfa completamente la Markle che “ambiva” ad Altro. E la “colpa” - non ci crederete - è di Kate Middleton… : Il matrimonio dell’anno – quello di Meghan Markle e del principe Harry, ovviamente – è alle porte e ormai non si parla d’altro. È talmente argomento di gossip che è passata anche in secondo piano la terza gravidanza di Kate Middleton che potrebbe dare alla luce il terzo Royal baby da un momento all’altro. L’arrivo di Meghan a Buckingham Palace ha stravolto gli equilibri. Se prima la numero uno era Kate, ora la bella moglie di Williams deve fare ...

Altro che Ibra - ecco la prodezza di Kucka. L’ex rossonero centra la porta da posizione impossibile : Un centro da posizione impossibile che dimenticare la prodezza compiuta da Ibrahimovic nel suo esordio con il Galaxy. L’ex rossonero Kucka (oggi al Trabzonspor) calcia un pallonetto che beffa il portiere del Galatasaray (che vince comunque 2-1) L'articolo Altro che Ibra, ecco la prodezza di Kucka. L’ex rossonero centra la porta da posizione impossibile proviene da Il Fatto Quotidiano.