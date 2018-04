Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del

Facebook - i numeri dello scandaloOltre 87 milioni di profili violatiAlmeno 214 mila casi in Italia : Il social diffonde i numeri dello scandalo Cambridge Analytica: in tutto usati i dati di 87 milioni di profili. In Italia coinvolti 214 milioni di utenti. Zuckerberg: "Impareremo dagli errori, non lascio" Segui su affarItaliani.it

Salute : con la farina “potenziata” evitabili Almeno 57mila casi di difetti alla nascita : Uno studio pubblicato su Birth Defects Research, condotto da ricercatori della Emory’s Rollins School of Public Health, in Georgia, ha rilevato che circa 57 mila casi di difetti del cervello e della colonna vertebrale presenti alla nascita potrebbero essere evitati ogni anno aggiungendo acido folico alla farina di frumento. Per ridurre il rischio di difetti del tubo neurale come spina bifida (malformazione del midollo spinale) o ...

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : Almeno due persone sotto le macerie : sotto la palazzina crollata a Rescaldina nell’hinterland di Milano ci sarebbero altre persone vive, almeno 2. Al momento sono state estratte tre persone vive. I vigili stanno lavorando per estrarle. Dalle prime informazioni sembra a causare il crollo della palazzina di tre piani, a Rescaldina, in provincia di Milano, sia stata un’esplosione. L'articolo Milano, crolla una palazzina a Rescaldina: almeno due persone sotto le macerie ...

Crolla una palazzina nel milanese - coinvolte Almeno 5 persone : I soccorritori hanno estratto vive tre persone, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco. Si sta lavorando per salvare le altre due. L'edificio di due piani si trova a Rescaldina, nell'hinterland ...

Cascetta : con il piano infrastrutture Almeno 80mila posti all'anno al Sud : piano infrastrutture importante per l'Italia e in particolare per il Mezzogiorno. Genererà grandi benefici per la mobilità in tutti gli ambiti - mare e terra, urbana e merci - ed effetti espansivi ...

Galliani difende Yonghong Li : 'Quasi un miliardo di euro investito nel Milan e ha fornito Almeno tre garanzie' : L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è intervenuto alla trasmissione 'Mattino Cinque' nella quale, oltre ad affrontare i temi di attualità politica da candidato per il Senato alle prossime elezioni, ha detto la sua sull'argomento di giornata, l'inchiesta del Corriere della Sera sul nuovo patron rossonero Yonghong Li . 'Yonghong Li ha ...

Afghanistan - nel 2017 Almeno 10mila civili morti o feriti : Afghanistan, nel 2017 almeno 10mila civili morti o feriti Secondo il rapporto Onu il dato è in calo del 9% rispetto all’anno precedente Continua a leggere L'articolo Afghanistan, nel 2017 almeno 10mila civili morti o feriti sembra essere il primo su NewsGo.

Soldi da restituire - il buco M5S sale ad Almeno 516mila euro : Ci sarebbero almeno altri 516mila euro di buco, nelle restituzioni M5S. Fonti che concordano con gli importi di cui era a conoscenza La Stampa hanno spiegato all’Adnkronos che nel conto del M5S confluivano anche i Soldi delle restituzioni regionali, e dunque ci sono altre presunte mancanze tra parlamentari. Nel dettaglio, i parlamentari sostengono ...

Sanità : negli ultimi anni persi Almeno 11mila medici : almeno 11.000 i posti di lavoro medico persi negli ospedali italiani negli ultimi anni, con carenze rilevate soprattutto nelle strutture più disagiate ed in particolare per le specialità dell’emergenza. L’allarme è stato lanciato ieri dal sindacato dei dirigenti medici Anaao e da quello dei medici di base Fimmg, ribadito a conclusione del Consiglio Nazionale dell’Organizzazione Sindacale Co.A.S. medici Dirigenti. “Gli ...

Eruzione del vulcano Mayon : Almeno 90mila evacuati [FOTO e VIDEO] : 1/8 AFP/LAPRESSE ...

Oms : Almeno 500mila casi di infezioni resistenti agli antibiotici : Continuano a crescere i casi di persone colpite da infezioni resistenti agli antibiotici: nel mondo se ne contano almeno mezzo milione. Il nuovo dato arriva dal primo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sulla sorveglianza

Beppe Grillo - quanti soldi vale lo strappo con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : 'Almeno 500mila euro all'anno' : Dietro la separazione tra Beppe Grillo e la Casaleggio & associati c'è molto più delle divergenze di idee sul Movimento Cinque Stelle e la campagna elettorale tutta in salita di Luigi Di Maio . La ...

Milano - deraglia treno di pendolari : 3 morti - Almeno 100 feriti : L’incidente tra Pioltello e Segrate, si temono altri morti. Il convoglio era partito da Cremona ed era diretto a Piazza Garibaldi. A bordo almeno 350 persone. Estratti tutti i feriti|Il questore: «Cedimento dei vagoni»|(

Milano - deraglia treno di pendolari : 4 morti - Almeno 100 feriti : L’incidente tra Pioltello e Segrate, si temono altri morti. Il convoglio era partito da Cremona ed era diretto a Piazza Garibaldi. A bordo almeno 350 persone. Estratti tutti i feriti|Il questore: «Cedimento dei vagoni»|(