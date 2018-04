Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea | Max detta le sue regole per ricostruire

Tutto tranne che… Allegri - il tecnico della Juve non ne azzecca una : ma il ciclo era già finito a Cardiff… : Juventus-Real Madrid, si è conclusa la gara di andata dei quarti di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale. Il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, doppietta del fenomeno Cristiano Ronaldo, chiude definitivamente i conti Marcelo. Si tratta del fallimento di Massimiliano Allegri, scelte senza senso da parte del tecnico. A partire dal modulo, il 4-2-3-1 ...

Juventus - Allegri/ Bonucci : "Avrebbe segnato uno tra Chiellini e Barzagli sicuramente..." : Juventus, parla Allegri: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 14:56:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'La vittoria della pazienza'. Çakir arbitra la sfida con il Real Madrid : 'La vittoria della pazienza'. Massimiliano Allegri esalta la calma e la capacità della Juventus di attendere il momento giusto, caratteristica mostrata nella vittoria per 3-1 conquistata con il Milan: ...

Juve : un'altra vittoria "al modo di Allegri" - ma con il Real deve cambiare : Milan battuto, Napoli allontana, l'ennesimo scudetto più vicino. Martedì in Champions servirà altra fantasia e nuove soluzioni tattiche

Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus - botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri : l'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Juventus - Allegri tra Milan e Real Madrid Lo scudetto è il primo obiettivo : TORINO - Passo dopo passo per non inciampare e non rovinare una stagione fino a questo momento strepitosa. Allegri chiede la massima concentrazione alla Juventus in vista del big match di domani sera ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017/ Ulivieri : "Lavoro straordinario - Di Francesco vota Gasperini : Juventus, Allegri vince la Panchina d'oro 2017: al secondo posto Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, mentre solamente terzo si piazza il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Juventus - Allegri strepitoso tra dicembre e marzo. Ma ora serve di più : Marzo è un mese di passaggio, che saluta i rigori dell'inverno e accoglie i colori tenui della primavera. Per la Juventus di Massimiliano Allegri marzo è di solito crocevia della stagione. Nel ...

Murat - che ha continuato a sciare nonostante tutto : «Ho trasformato la paura in Allegria» : Un’energia travolgente. Di quelle che ti colpiscono qui, in pieno petto e che ti lasciano sbigottito a metà tra il “vorrei e allora posso” e il “…ma come diavolo fa?”. Risponde senza rispondere Murat Pelit, atleta dello Swiss Paralympic Ski Team e ambassador del team The North Face, protagonista di una delle Storytelling Night organizzate dal brand nei suoi store nel mondo. Lo fa semplicemente raccontandosi e ridendo di una risata ...

Gli Allegri e distratti "scienziati" del razzismo italiano : Ne derivarono danni gravissimi, protrattisi fin quando l'onda d'urto del Sessantotto provocò la tardiva resa dei conti con un mondo ormai morente, che aveva però tenacemente e per anni continuato a ...

La 'Gioventù brucata' dei Pinguini Tattici Nucleari tra musica e Allegria : A Torino sono arrivati i Pinguini Tattici Nucleari direttamente da Bergamo. Saranno protagonisti all'Hiroshima Mon Amour per la consegna del 'Premio Fred Buscaglione'. Ecco il live a La Stampa del ...

Juve-Napoli : Allegri può andare a +4 - poi Milan per entrambe e Champions per i bianconeri : Il countdown è già scattato: manca poco più di un mese, 40 giorni per l'esattezza, alla resa dei conti che potrebbe decidere lo scudetto. Il prossimo 22 aprile, allo Stadium, Juventus e Napoli si ...

Allegri - Juventus formato Champions/ “Squadra compatta - Dybala straripante” e sul Real al sorteggio... : Allegri, Juventus formato Champions League: "squadra compatta, Dybala straripante". 11esima vittoria di fila e sorpasso sul Napoli: "Real al sorteggio? Assolutamente no.."(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'La nostra forza è la compatezza' : così, ai microfoni di Premium sport, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. 'Dybala? Il riposo forzato gli ha fatto più che bene - le parole del tecnico - gli ha dato la giusta spinta, e ...