Allegri | ' Sto bene alla Juventus Champions? Feriti | ma'

JUVENTUS - Allegri AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Juventus - dall'Inghilterra insistono su Allegri. Chelsea in agguato : C'è un campionato e una finale di Coppa Italia da giocare. E va bene. E c'è ovviamente che mettere tutto in discussione ora sarebbe inevitabilmente un tormento in più. Eppure - nonostante la Juventus ...

Diretta/ Juventus-Real Madrid (risultato finale 0-3) : Ronaldo fa la storia - Allegri applaude gli spagnoli : Diretta Juventus-Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:47:00 GMT)

Dall’Inghilterra : “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” : Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Continua a leggere

Allegri al posto di Conte - ecco chi vuole la Juve : ... in chiaro su Canale 20? Come vedere la partita, oggi 3 aprile Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV e streaming live gratis, oggi 03/04 Juventus-Real Madrid probabili formazioni: out Pjanic,...

Juventus-Milan - Allegri : “Attenzione - Milan avversario tosto. Gioca Chiellini. Su Cuadrado e Bernardeschi…” : Juventus-Milan, Allegri- Massimiliano Allegri, alla vigilia del delicatissimo match contro il Milan, ha fatto il punto della situazione, facendo riferimento all’imminente big match di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico bianconero ha imposto un unico pensiero: “Pensare solo ed esclusivamente al Milan”. “UN PENSIERO A LIVORNO E MONDONICO…” Allegri ha esordito facendo le […] L'articolo ...

Juventus - Allegri : “la sosta nel momento giusto” : Arriva al momento giusto, per la Juventus, la pausa campionato. “Recuperiamo l’energia e la cattiveria agonistica in questa sosta”, è l’imperativo di Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 con la Spal. Il campionato sembrava ormai nelle mani dei bianconeri, che attendono adesso il risultato di Napoli-Genoa per capire se e quanto si assottiglierà il vantaggio in testa alla classifica. “Ci aspettano altri avversari così ...

JUVENTUS - NEDVED E Allegri SUL SORTEGGIO/ “Dybala col Real Madrid deve fare la storia" : JUVENTUS, parla NEDVED: “Col Real in Champions possiamo farcela, Dybala è cambiato”. Il vicepresidente della Vecchia Signora ha parlato della sfida contro le Merengues(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Allegri : 'Quando la squadra ha visto che abbiamo preso il Real Madrid...' : E sappiamo che affronteremo i più forti al mondo. Questa è stata la reazione, naturale. Ci penseremo più avanti'.

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...

Juventus - Allegri deve trovare un posto a Dybala. Si torna al 4-2-3-1? : La Joya è di nuovo decisivo e non può essere lasciato in panchina. Ecco le ipotesi per farlo giocare

Astori : Allegri - ricordo sempre con me : ANSA, - TORINO, 6 MAR - "Ora credo che sia il momento del silenzio, ma porterò sempre con me il ricordo di Davide Astori. Siamo cresciuti calcisticamente insieme, è un dispiacere enorme". Così ...

Allegri : 'Allenare Astori è stato un privilegio - mancherà a tutti' : TORINO - ' Momenti, parole, immagini e tanti ricordi: il momento è tremendo per chi ha avuto modo di conoscere Davide. Allenarlo è stato un privilegio, mancherà a tutti. Un abbraccio soprattutto alla ...

Juventus - Allegri : "Il pari era più giusto. I ragazzi sono straordinari da 6 anni" : Massimiliano Allegri sapeva che contro la Lazio sarebbe stata una brutta partita. Ma quando, al 92' si era ancora sullo 0-0, il tecnico toscano si era quasi rassegnato a portare a casa solo un punto. ...