Allegri | “siamo leoni feriti ma non siamo ancora morti”

(Di venerdì 6 aprile 2018) “, ma nonmorti”. Massimilianoe la sua Juventus rialzano la testa dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid in Champions. Il 3-0 in casa è una condanna quasi definitiva per i bianconeri, ma il tecnico non si dà per vinto e ordina alla squadra di tornare con la testa al campionato. “Domani con il Benevento non possbagliare, è una partita assolutamente da vincere e bisogna essere pronti con la testa -dice il tecnico bianconero in conferenza-. Bisogna smaltire la sconfitta e non c’è altro modo di farlo che vincere subito. Il giorno dopo i ragazzi erano un po’ abbattuti e dispiaciuti, ma ora dobbiamo continuare il cammino in campionato”. L'articolo: “ma nonmorti” sembra essere il primo su CalcioWeb.