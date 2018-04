Allegri non si abbatte | “Leoni feriti | non morti Futuro? Questione di stimoli”

Allegri : “siamo leoni feriti ma non siamo ancora morti” : “siamo leoni feriti, ma non siamo ancora morti”. Massimiliano Allegri e la sua Juventus rialzano la testa dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid in Champions. Il 3-0 in casa è una condanna quasi definitiva per i bianconeri, ma il tecnico non si dà per vinto e ordina alla squadra di tornare con la testa al campionato. “Domani con il Benevento non possiamo sbagliare, è una partita assolutamente da vincere e bisogna ...

Juve : è già tempo di rifondazione - ma Allegri non ci sarà : Tre gol al passivo e la sconfitta che quasi sicuramente vuole dire addio alla Champions League 2017-18. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid, in casa Juve è tempo di bilanci. Anche se la ...

[L'analisi] Vi spiego perché il Real ha ammazzato la Juventus ma non è colpa di Allegri : Il calcio molte volte è come la vita. Vince la legge del più forte. In fondo è quello che deve aver capito il pubblico dello Stadium che ha applaudito la prodezza di Ronaldo che in pratica ammazzava ...

Tutto tranne che… Allegri - il tecnico della Juve non ne azzecca una : ma il ciclo era già finito a Cardiff… : Juventus-Real Madrid, si è conclusa la gara di andata dei quarti di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale. Il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, doppietta del fenomeno Cristiano Ronaldo, chiude definitivamente i conti Marcelo. Si tratta del fallimento di Massimiliano Allegri, scelte senza senso da parte del tecnico. A partire dal modulo, il 4-2-3-1 ...

Champions - Juventus Allegri 'A Cardiff abbiamo mollato - stavolta non succederà' : Sergio Ramos è il miglior difensore al mondo, lo dico io e anche la maggior parte degli addetti ai lavori, la stessa cosa vale per Cristiano Ronaldo come attaccante'. Tags Argomenti: Juventus ...

Allegri : "Non sarà una vendetta" : Giorgio Chiellini stima i campioni del Real, ma questo può solo esaltare un'impresa: 'Dire che sia il miglior difensore del mondo lo dicono tutti, dire Cristiano Ronaldo il miglior attaccante lo dice ...

JUVENTUS - Allegri/ "Ho una panchina che mi permette di fare casino - Kedhira non va fischiato” : JUVENTUS, parla ALLEGRI: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:44:00 GMT)

Caressa : 'Solo Allegri fa una cosa che non fa nessun altro allenatore' : Fabio Caressa , a Sky Sport , parla così di Massimiliano Allegri e la vittoria della Juve col Milan: 'Allegri non divide i novanta minuti per undici, ma per quattordici. Ha già preimpostato i cambi da fare in partita. ...

Juve - Shade a CM : 'Allegri sbaglia con Marchisio - Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus - botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri : l'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Juve-Real evento mondiale - ma l'obiettivo è il campionato. Con Bonucci ottimo rapporto'. Mandzukic non convocato : VINOVO , TO, - 'Il campionato rimane il primo obiettivo' dice Allegri alla vigilia di un Milan affrontato senza un briciolo di turnover. Troppo importante la sfida contro i rossoneri per pensare già ...

Juve-Milan - Allegri : “Penso allo scudetto - non al Real : Juve-Milan, Allegri: “Penso allo scudetto, non al Real La Juve scenderà in campo con il Milan sabato sera alle 20.45 sapendo già il risultato del Napoli, impegnato in trasferta con il Sassuolo alle 18.00. Con una vittoria la squadra di Sarri potrebbe passare momentaneamente in testa, mettendo ancora più pressione ai bianconeri. Il Milan non […]