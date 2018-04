Allegri | Dybala cresce a livello europeo

Juventus - Allegri/ "Col Real Madrid a Cardiff abbiamo mollato mentalmente - Dybala sarà protagonista" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero ricorda la finale di Cardiff e spiega che domani sarà diverso contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Poi galvanizza Paulo Dybala.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:41:00 GMT)

Allegri sprona Dybala - 'in ottima forma' : ANSA, - TORINO, 2 APR - "Il Real è una squadra straordinaria, ma la Juventus domani non sarà da meno". Ne è sicuro Massimiliano Allegri alla vigilia dei quarti di Champions League, ennesima sfida tra ...

Juventus - Allegri : "Dybala farà una grande partita. A Cardiff abbiamo mollato mentalmente" : Dimenticare il secondo tempo di Cardiff, perché per battere il Real 'La Juve non può permettersi di uscire dalla partita'. Allegri è pronto a sfidare Zidane con tutta la rosa a disposizione ad ...

Juve - Allegri : "Col Real serata di gala - Dybala farà una gran gara" : Il tecnico bianconero: "Dobbiamo restare in partita fino alla fine. E' una sfida che si gioca su due gare". Chiellini: "Giocare contro i Blancos è sempre un sogno"

Juventus - Allegri 'Dybala? Spero Cholo abbia offerto cena. Nessun rancore con Bonucci' : Sappiamo che affrontiamo i più forti del mondo insieme al Barcellona, per questo per noi dobbiamo avere l'ambizione di giocare contro di loro". Dybala a pranzo con Simeone? Spero abbia offerto il ...

Juventus - Allegri in conferenza stampa : Dybala a Madrid - le voci su Isco ed il ritorno di Bonucci : La Juventus si prepara per la gara di campionato il Milan, ecco le importanti indicazioni di Allegri in conferenza stampa: “Chiellini sta bene, Cuadrado domani sarà a disposizione e verrà in panchina. Piano piano li recupereremo tutti, anche perché iniziano due mesi importanti. Abbiamo l’ambizione e l’obiettivo di arrivare a giocare fino al 27 di maggio. E’ un bellissimo momento da affrontare con l’ambizione di ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...'. Dybala : 'La Champions? Pronti per una nuova sfida' : Il Real può attendere, perché tutta l'attenzione di Max Allegri è riservata alla Spal. 'Il sorteggio di Champions? La partita di domani è molto più importante, può sembrare ma non è scontata. Se ...

JUVENTUS - NEDVED E Allegri SUL SORTEGGIO/ “Dybala col Real Madrid deve fare la storia" : JUVENTUS, parla NEDVED: “Col Real in Champions possiamo farcela, Dybala è cambiato”. Il vicepresidente della Vecchia Signora ha parlato della sfida contro le Merengues(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Allegri “punisce” Dybala : tirerà i rigori : Allegri “punisce” Dybala: tirerà i rigori Il dualismo può attendere Continua a leggere L'articolo Allegri “punisce” Dybala: tirerà i rigori proviene da NewsGo.

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta, Allegri- Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani, alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...

Brachino : “Ecco i fattori vincenti : c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” : Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” Il commento del direttore dopo la 28esima giornata di campionato Continua a leggere L'articolo Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” proviene da NewsGo.

Allegri - Juventus formato Champions/ “Squadra compatta - Dybala straripante” e sul Real al sorteggio... : Allegri, Juventus formato Champions League: "squadra compatta, Dybala straripante". 11esima vittoria di fila e sorpasso sul Napoli: "Real al sorteggio? Assolutamente no.."(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Juventus-Udinese - Allegri : 'E' una sfida con noi stessi. I rigori deve tirarli Dybala' : Tre punti che regalano il primato, per la prima volta a parità di partite col Napoli: la Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua striscia di vittorie senza subire gol in campionato in questo ...