Allarme carie in Gran Bretagna | 60mila giorni di scuola persi

meteoweb.eu

: Russare o respirare male durante il sonno può aumentare il rischio di sviluppare carie nei denti. A lanciare l’alla… - biopianeta : Russare o respirare male durante il sonno può aumentare il rischio di sviluppare carie nei denti. A lanciare l’alla… - Trentin0 : Russare mette a rischio i denti e favorisce la carie. L'allarme dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativ… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ogni 10 minuti in Inghilterra il dente di un bambino viene rimosso per la. E la malattia, che le autorità sanitarie del Paese non esitano a definire endemica, non ha soltanto un effetto sulla Salute orale dei più piccoli ma nasconde anche un peso sociale: secondo i dati diffusi dall’agenzia governativa Public Health England (Phe), si stimano circa 60 miladiogni anno. I funzionari della sanità pubblica inglese parlano di una media di 141 bambini al giorno che vengono sottoposti a un intervento di rimozione dei denti cariati (con relativa assenza da) e quasi sempre, spiegano, questo avviene per fattori evitabili. Per questo chiedono ai genitori un impegno sulla prevenzione per allontanare dalle bocche dei loro figli i nemici che ne minacciano il sorriso. Il primo suggerimento è dissetare i piccoli con acqua o latte magro, limitando succhi di frutta ...