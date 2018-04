Alimenti | sviluppato il patch trasparente che svela le insidie nei cibi

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Questa carne sarà ancora buona? A rispondere ai dubbi di tante massaie sono ora i ricercatori canadesi della McMaster University: hannoun test che permetterà di accertare se la carne, il latte o altrie bevande sono sicuri da mangiare o è meglio buttarli. Il tutto grazie a unche segnala la presenza di una contaminazione. Ilpuò essere incorporato direttamente nelle confezioni degli, monitorando così la salubrità del contenuto e la presenza di patogeni come Escherichia coli e Salmonella. La nuova tecnologia, descritta su ‘ACSNano’, secondo i ricercatori ha il potenziale di rimpiazzare la tradizionale scritta ‘consumare prima del…’ sui contenitori di cibo e bevande, regalando finalmente una certezza in più rispetto alla sola data di scadenza. “In futuro, per essere sicuri che l’alimento che ...