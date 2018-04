Alfie non morirà oggi | i medici hanno cambiato idea

vanityfair

(Di venerdì 6 aprile 2018) Iavevano deciso di staccarela spina dei macchinari che tengono in vita il piccoloEvans. Ma adesso – dopo l’intervento del Papa e di un eurodeputato –fatto dietrofront, e nei prossimi giorni saranno discusse le migliori alternative per il futuro del bimbo di 23 mesi, affetto da una patologia non completamente identificata. L’Alta Corte inglese aveva autorizzato ia interrompere i trattamenti per tenerlo in vita. Una decisione che i genitori del piccolo, Tom Evans e Kate James, entrambi ventenni, nonmai accettato. Secondo idell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool, che ha in cura il bambino, continuare il trattamento «sarebbe scorretto, ingiusto ed inumano».spiegato – sarebbe in uno stato «semi-vegetativo», e starebbe soffrendo di condizioni neurologiche degenerative. Negli ultimi giorni, però, due ...