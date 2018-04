Alan Cumming e Instinct in onda su Rai2 dopo la polemica del plagio di Bones | trama e

optimaitalia

: #AlanCumming e #Instinct in onda su Rai2 dopo la polemica del plagio di Bones: trama e programmazione… - OptiMagazine : #AlanCumming e #Instinct in onda su Rai2 dopo la polemica del plagio di Bones: trama e programmazione… - zazoomnews : Instinct su Rai2: la nuova serie crime con Alan Cumming - #Instinct #Rai2: #nuova #serie #crime… - Rebecca38538392 : Instinct su Rai2: la nuova serie crime con Alan Cumming: -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Novità importanti in arrivo su. La rete ha deciso di mandare inin contemporanea Usa, la nuova serie di cui l'attore scozzese è il protagonista assoluto. Proprio nei giorni scorsi lo show era finito sotto accusa per via di unalegata al terzo episodio (indomenica sera negli Usa) che ricordava in tutto e per tutto un vecchio episodio della quinta stagione di.Il pubblico italiano del crime Fox ha avuto modo di dire la sua a riguardo e di valutare con occhio critico la nuova Instict che, proprio dal prossimo 8 marzo, andrà insualle 22.10 con un singolo episodio a settimana.Il nuovo crime creato da Michael Rauch è tratto dal romanzo bestseller Murder Games di James Patterson e la sua prima stagione, attualmente innegli Usa su CBS, è composta da tredici episodi del drama-thriller. Il pubblico italiano avrà modo ...