Al via a Ragusa i festeggiamenti di San Giorgio

viale dei Platani a Ragusa : una trazzera : I commercianti e i residenti di Viale dei Platani a Ragusa stanchi di incuria e pressapochismo, Marino: “la strada e’ ridotta una trazzera.

Consorzio di Bonifica di Ragusa. Cgil : 'Il nulla della politica'. Riceviamo e pubblichiamo : ... fa pervenire alle famiglie interessate ormai la certezza che sono state abbandonate al loro destino e che il governo in carica sembra essere impegnato più alle operazioni di ricucitura politica ...

Ragusa - caditoia pericolante in via Archimede : A volte anche i dettagli, come una caditoia pericolante in una strada, costituiscono la vivibilità di una città. Nota di segnalazione di CasaPound

ROBERTA RAGUSA/ Antonio Logli - al via il processo d'appello : il figlio Daniele - "è innocente" : ROBERTA RAGUSA: al via il processo d'appello che vede imputato Antonio Logli. Il marito della donna scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 si dice innocente, e il figlio gli crede(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:38:00 GMT)

Pasqua - via Crucis vivente a Ragusa : buona la prima : Era una novità ed è stata molto apprezzata dai fedeli la via Crucis vivente organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore a Ragusa

Domenica a Ragusa via Crucis vivente : Per la prima volta la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, organizza la via Crucis vivente che si snoderà per le vie del quartiere

viabilità sulla Ragusa Mare e la rotatoria Camemi : Con l'arrivo della primavera e l'avvicinarsi dell'estate cominciano le segnalazioni sulla Viabilità a Marina di Ragusa.

Roberta Ragusa - rinviata l'udienza del processo a Antonio Logli : Il processo d’appello a carico di Antonio Logli, accusato dell’omicidio della moglie, Roberta Ragusa, è stato rinviato al 28 marzo. L'udienza in programma oggi non si è celebrata per l'adesione dei legali di Logli...

Diocesi : al via al SS. Salvatore di Ragusa la festa di S. Giuseppe : Ricco calendario di appuntamenti in vista della festa in onore di San Giuseppe a Ragusa. Da oggi la novena fino a domenica

Ragusa - troppi incidenti tra via Scrofani e via Odierna : Ragusa in Movimento: incrocio pericoloso in città. Pericentro: nuova segnaletica a Poggio del Sole.

Ragusa - locazioni immobili di via del Mercato : protesta : Locazione immobili comunali via del Mercato a ibla. La protesta dell’associazione ‘Progresso e futuro’

Nuovo ospedale Ragusa - incontro rinviato a domani : Si terrà mercoledì il preannunciato incontro tra Anna Cilia e Il manager Ficarra, dopo la manifestazione di sabato scorso in via Roma

Ragusa - Comune avvia procedura incarico Dec : A Ragusa il Comune avvia procedura per incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (dec) per la raccolta differenziata.

Ragusa - disagi in via Odierna : caditoie otturate : disagi e disservizi in via Odierna a Ragusa, Marino: il rifacimento della strada doveva avere una ricaduta positiva per i cittadini residenti in zona.