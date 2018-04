Al Premio Italia a Tavola le degustazioni d' eccellenza di I Love Ostrica

Il Premio Cribis D&B Prime Company a Finchimica : una tra le aziende più affidabili in Italia : Finchimica è ufficialmente una delle aziende più affidabili in Italia, e lo è per il terzo anno di fila. Questo

David di Donatello - la nuova era del Premio cinematografico italiano : 'Il cinema è una vetrina e un volano dell'immagine e della qualità italiana', ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i candidati ai David di Donatello. Parole ...

David di Donatello - Steven Spielberg e Diane Keaton all'evento del cinema italiano : Premio speciale per Stefania Sandrelli : Si accendono i riflettori sulla 62° edizione dei David di Donatello . Prima della serata di premiazione, i candidati ai David, come da tradizione, sono saliti al Quirinale per il consueto saluto del ...

Al via il 'Premio Italia a tavola' - Bergamo capitale dell'accoglienza. : Saranno un'occasione per aprire un dibattito costruttivo e nello stesso tempo valorizzare il sistema lombardo, dove l'industria e i servizi trainano l'economia grazie agli investimenti nell'...

Italia - Wiki Science Competition 2017 : al barese Matteo Gelardi il 1° Premio per la sezione video : Al termine della premiazione, Gelardi terrà una lettura sul valore delle immagini nella comunicazione scientifica intitolata "Art&Science: Scienza, Arte e…Spettacolo". Ma non è tutto: i vincitori ...

Celebrity Masterchef Italia 2/ Cast e diretta prima puntata : un Premio che fa.. gola! (15 marzo) : Celebrity Masterchef 2018, prima puntata in onda su SkyUno HD: diretta e la presentazione del Cast ed i primi due episodi in onda con la prova in esterna speciale.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo Premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

Italian Sportrait Awards 2018 : Giorgio Minisini vince il Premio OA Sport. L’azzurro che meglio ha rappresentato l’italianità nel mondo! : Giorgio Minisini è una vera e propria leggenda dello sport Italiano, il Messia del nuoto sincronizzato azzurro: è grazie a questo fenomeno laziale se l’Italia è riuscita a vincere un oro ai Mondiali in questo sport, impresa mai riuscita in tutta la nostra storia. L’avvento di questo sbalorditivo 22enne ha letteralmente smosso le acque e ci ha regalato soddisfazioni a cui non eravamo abituati: il suo Urlo di Lampedusa ha smosso le ...

Biglietti Moto GP Mugello Gran Premio d’Italia Oakley 2018 : Biglietti Moto GP Mugello sono già in vendita nei cirsuiti autorizzati e online su TicketOne. Dal 1 al 3 giugno 2018 tutto è pronto per un weekend fantastico al rombo dei Motori delle Moto. La stagione sportiva 2018 della Moto GP regalerà, come sempre emozioni, ed il Mugello sarà una delle tappe più importanti del calendario iridato. Gli appassionati di questo sport non si lasceranno sfuggire l’opportunità di ammirare la epiche ...

Scandalo mondiale : La moglie del Premio Oscar - sesso con il giornalista italiano. Spuntano foto compromettenti / Guarda : Alla fine l' idea di denunciare un giornalista per un fatto che non sussiste non è stata una grande idea. La moglie di Colin Firth , Livia , ha infatti ammesso di aver avuto una 'breve relazione' con ...

A Poste Italiane il Premio AIFIn Financial Innovation : Teleborsa, - Poste Italiane è stata premiata al "Financial Innovation " Italian Award", promosso da AIFIn , Associazione Italiana Financial Innovation , che ha l' obiettivo di diffondere la cultura ...

Minacce da Premio Oscar : Colin Firth e consorte denunciano un giornalista italiano : Rischia il processo il giornalista italiano Marco Brancaccio, accusato di stalking ai danni dell'imprenditrice Livia Giuggioli, fondatrice del marchio Eco-Age e pioniera nel settore moda eco-sostenibile, e del Premio Oscar inglese (ormai cittadino italiano) Colin Firth. Il pubblico ministero Vittorio Pilla ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio ed è in attesa dell'udienza preliminare.Il giornalista era stato denunciato dalla ...