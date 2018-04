Al Maurizio Costanzo Show Rita Dalla Chiesa racconta Fabrizio Frizzi : Sul palco del Maurizio Costanzo Show, durante la serata del 5 aprile, e dopo la presentazione di tutti gli ospiti, la prima a prendere voce è Rita Dalla Chiesa, che il presentatore ha invitato nel suo programma per ricordare l'appena scomparso Fabrizio Frizzi. Rita Dalla Chiesa sorride parlando del suo Fabrizio E' vestita di rosso Rita, senza ombra di trucco, il sorriso sul suo viso è pieno di malinconia, ma lei è una donna forte che ha portato ...

Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci e la Rai nel mirino di Maurizio Costanzo : la nuova critica : Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci criticata dal pubblico. Maurizio Costanzo accoglie le lamentele nella sua rubrica e risponde con una frecciatina alla Rai

Simona Ventura parla di Bettarini e di Gerò al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: Simona Ventura parla della sofferenza per Bettarini Simona Ventura dopo l’intervista rilasciata al settimanale Oggi e dopo la conferenza stampa di Amici è stata anche ospite del Maurizio Costanzo Show dove, come piace al conduttore, ha parlato di ciò che le tocca veramente l’anima. La Ventura infatti, prima di ringraziare per la nuova collaborazione con Maria De Filippi, ha voluto rendere partecipi gli ...

VALERIA IMBROGNO/ L'ex compagna di Dj Fabo : "Ha lottato e ci ha creduto sempre" (Maurizio Costanzo Show) : VALERIA IMBROGNO, L'ex compagna di Dj Fabo, a un anno dalla morte, racconta la loro storia a Canale 5 dopo l'uscita del suo libro ''Prometto di perderti''.

Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo : “Il mio rapporto con Carlotta” : Maurizio Costanzo Show: Rita Dalla Chiesa svela il suo rapporto con Carlotta Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show è stata interpellata dal conduttore riguardo alla prima notte in seguito alla morte di Fabrizio Frizzi. Maurizio ha infatti svelato che poche ore dopo il tragico evento lui e Rita si erano sentiti e la bionda conduttrice gli aveva svelato che non riusciva a dormire, ma voleva tenersi tutto dentro. Costanzo quindi gli ha ...

Maurizio Costanzo Show ospiti di giovedì 5 aprile 2018 : Rita Dalla Chiesa - Katherine Kelly Lang e Filippo Bisciglia : Tra gli ospiti anche Corinne Cléry, Emanuela Tittocchia, Iva Zanicchi e i campioni dello sci paraolimpico Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal.

Maurizio Costanzo - primo ciak per '3+1 giorni per innamorarsi' con Marco Bonini e Myriam Catania : Il film è prodotto della società indipendente Starlex fondata nel 2009 dalle stesse Benedetta Pontellini e Claudia Gatti e che ha prodotto, sia in Italia che all'estero, oltre 80 spettacoli dal vivo, ...

Maurizio Costanzo sarà Dio al cinema : ... dalla sua creazione, ha costruito un percorso costellato di importanti successi teatrali a livello nazionale e prodotto, sia in Italia che all'estero, oltre 80 spettacoli dal vivo, documentari, spot,...

Maurizio Costanzo Show – Terza puntata del 05/04/2018 – Gli ospiti. : Si rialza il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che ritorna da questa sera su Canale 5. Ancora una volta, quindi, la seconda serata del giovedì sarà appannaggio di Maurizio Costanzo, che alterna così la sua creatura più recente, L’Intervista, a quella più longeva. Questa, infatti, è la Terza puntata della 34° edizione dello storico salotto televisivo, che sarà nuovamente popolato dai più vari e discussi personaggi […] L'articolo ...

Maurizio Costanzo nel ruolo di Dio : La produzione vanta un percorso costellato di importanti successi teatrali a livello nazionale e internazionale, oltre 80 spettacoli dal vivo, documentari, spot, corti e pubblicità progresso. 3+1 ...

Simona Ventura/ Maria De Filippi la porta ad Amici : "è giusto che sia in tv" (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, Super-Simo ospite a Canale 5: sarà protagonista di Amici di Maria De Filippi nel nuovo ruolo di giudice nell'edizione serale del talent show.

Fabrizio Casal / Nel salotto di Canale 5 dopo i successi alle Paralimpiadi (Maurizio Costanzo Show) : Fabrizio Casal, ospite nel salotto di Canale 5 dopo il grandissimo successo alle Paralimpiadi di PyeongChang insieme a Giacomo Bertagnolli.