: Agguato nel Foggiano, ucciso un 45enne - NotizieIN : Agguato nel Foggiano, ucciso un 45enne - goMauricegooo : RT @pisto_gol: Gli amici si vedono nel momento del bisogno ?? In agguato ???? - iltammo : RT @pisto_gol: Gli amici si vedono nel momento del bisogno ?? In agguato ???? -

Un uomo di 45 anni è statoa colpi d'arma da fuoco, in unavvenuto in una strada di Vieste (FG). La vittima era cugino di esponente di primo piano di una 'cosca' del Gargano,a 37 anni anni in unnel gennaio del 2015. Da una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato centrato da alcuni proiettili,probabilmente esplosi da più armi. Gli investigatori stanno eseguendo i rilievi tecnici per eventuali tracce lasciate dai sicari.(Di venerdì 6 aprile 2018)