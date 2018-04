“Aggrava i sintomi dell’Alzheimer” Lo studio choc | l’alimento usato da tutti

caffeinamagazine

: Alzheimer, caffè aggrava sintomi - Enric0Chessa : Alzheimer, caffè aggrava sintomi - bipolareSiNo : RT @Adnkronos: #Alzheimer, caffè aggrava sintomi -

(Di venerdì 6 aprile 2018) In Italia, più di un milione di persone soffrono di demenza. In tutto il mondo, più di 44 milioni di persone soffrono di demenza, circostanza che rende la malattia una crisi sanitaria globale che deve essere affrontata. Uno dei segnali più comuni del morbo di Alzheimer è la perdita di memoria, soprattutto il dimenticare informazioni apprese di recente. Secondo i ricercatori della Universitat Autònoma de Barcelona, il consumo costante e prolungato di caffè peggiora idi questa malattia. Se i problemi di memoria sono quelli più marcati nell’Alzheimer, questa patologia è altrettanto caratterizzata daneuropsichiatrici, fortemente presenti nei primi stadi della malattia. Noti comepsicologici e comportamentali delle demenze (Spcd), l’ansia, l’apatia, la depressione, le allucinazioni e la paranoia si manifestano in modo differente da paziente ...