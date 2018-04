Aemilia | il pentito | “Paolini era amico di Berlusconi e con i suoi figli portava soldi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) Salvatore Muto, collaboratore di giustizia del processo, non ci crede alle parole di Alfonso Paolini, accusato come lui di essere un esponente della cosca Grande Aracri, che si è appena dichiarato innocente con una dichiarazione spontanea in aula. “Lui incassava il pizzo in Emilia Romagna dagli imprenditori già negli anni della cosca Dragone, prima di passare come tutti gli altri ai Grande Aracri”, ha detto Muto nel tardo pomeriggio del 5 aprile quando sta per terminare l’udienza. Poi ha aggiunto: “Alfonso Paolini e Giuseppe Ruggieri, il titolare dell’Italcantieri che poi è fallita, erano amici dino assieme aiall’estero che servivano per le tangenti, per le faccende legate a Mani Pulite”. Una frase che piomba nell’aula bunker del tribunale di Reggio Emilia attraverso la voce rocciosa del, ex braccio destro di Francesco Lamanna, ...