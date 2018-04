Adesso è possibile aprire un conto corrente per cani e gatti

laragnatelanews

(Di venerdì 6 aprile 2018) Chi ha avuto la possibilità di prendersi cura di un animale domestico, cane o gatto che sia, conosce perfettamente quell’amore incondizionato che un amico a quattro zampe può restituire, ed è ampiamente noto come l’Italia sia uno dei paesi europei in cui sono presenti un gran numero di animali domestici, oltre 60 milioni secondo stime aggiornate al 2017. Prendersi cura di un animale richiede certamente impegno ma anche spese da sostenere, e non è un caso se la cosiddetta “pet economy” nel nostro paese ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni, basti pensare che 2 miliardi di euro vengono spesi ogni anno solo per l’acquisto del cibo. Ebbene tra le iniziative destinate agli amanti degli animali, arrivauna novità piuttosto curiosa. Si tratta di un progetto ideato dalla Banca di Piacenza, che consente diundedicato ...