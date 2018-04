7 consigli per andare d’accordo con i bambini

Dieta post Pasqua : i consigli per rimettersi in forma : Alzi la mano chi, a Pasqua, non ha ceduto alla tentazione di degustare il buonissimo uovo di cioccolata. E se le tavole Pasquali sono state, come sempre, all’insegna della convivialità, è arrivato il momento di rimettersi in forma. Come fare la Dieta post Pasqua? In primis, riducendo, per i primi tre giorni, l’apporto di calorie che dovrebbero essere comprese tra le 850 e le 900 al giorno, puntando, naturalmente, su frutta e verdura di ...

Bordoni : chiediamo convocazione di un consiglio straordinario per litorale : Roma – Bordoni: chiediamo di discutere con associazioni di categoria dei balneari e dei commercianti Roma – Di seguito le parole di Davide Bordoni, Coordinatore e Capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina. “Vista la grave situazione di immobilismo e la mancata progettazione per l’imminente stagione balneare per il Lido di Ostia, tutte le forze politiche di opposizione hanno firmato e depositato un documento dove ...

I sacchetti bio per la frutta e la verdura si possono portare da casa. La decisione del consiglio di Stato : E' possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio - come quelli dedicati a frutta e verdura - sacchetti monouso nuovi, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà nè l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a ...

Ordine del giorno del consigliere Marco Gasperi - M5S - per ridurre i tempi di accesso agli atti e di risposta alle interrogazioni scritte : ...comunale di avere accesso agli atti dell'amministrazione in tempi rapidi e ricevere prima possibile le risposte ai propri interrogativi per riuscire a svolgere al meglio la propria attività politica".