4books | i riassunti di Marco Montemagno | come diventare imprenditore senza perdere tempo

vanityfair

(Di venerdì 6 aprile 2018) Si chiamaed è la nuova creatura uscita dal cilindro di, comunicatore,e, anche se difficilmente la definizione potrebbe piacergli, webstar: i suoi video, pubblicati sui social quasi ogni giorno, vengono visti e condivisi migliaia di volte ogni giorno da un profilo all’altro. «Il non sono uno youtuber, il mio è un lavoro noioso: faccio l’, mi occupo di impresa, di innovazione, di tecnologia e poco altro». Eppure, anche se ci tiene a dire di non essere un tuttologo, nei suoi video dispensa consigli, riflessioni e esperienze su quasi tutto (danoncondurre al successo la propria azienda) e si rivolge a un pubblico di adulti che ogni giorno incontra problemi reali e concreti sul lavoro, riunendo attorno a sé una platea vastissima (un milione di follower solo su Facebook) fatta per lo più da giovani, imprenditori, ...