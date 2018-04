4 scenari per un governo

Lusetti - Furlan - Travaglio - Ventura : quattro scenari per la formazione del nuovo governo : Dal patto Lega-M5S al ritorno sulla scena dei democratici, come può andare a finire il giro di consultazioni

scenariO/ Patto Renzi-Mattarella per salvare il Pd - rinunciando a Di Maio - : Un abbraccio con M5s? Per il Pd sarebbe mortale. Ha ragione Renzi a voler stare all'opposizione, dice Peppino Caldarola: ma non basterà.

Al via le consultazioni di Mattarella per il nuovo governo. Tutti gli scenari possibili : A un mese di distanza dalle elezioni politiche, siamo dunque arrivati al momento delle consultazioni per il nuovo governo. Quello che in passato era visto come un insulso rito di passaggio, stavolta è invece lo snodo principale, che vede come protagonista indiscusso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, che fin qui ha preferito mantenere un profilo basso limitando al minimo le ingerenze nella dialettica ...

scenariO/ Lega-M5s - il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati) : Lega e Movimento 5 Stelle possono formare una maggioranza, senza provocare una reazione negativa dell'Europa e dei mercati, dice CARLO PELANDA. Ci vuole un compromesso

Cosa succederebbe se ci fosse una tempesta solare?/ Il caso del 1859 e i nuovi scenari : al buio per anni e... : Cosa succederebbe se ci fosse una tempesta solare? Il caso del 1859 e i nuovi scenari: al buio per anni, senza internet e acqua... Salvi solo grazie alle energie alternative

Serie A - perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il calcio in televisione : lo scenario catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.

Giro delle Fiandre 2018 - il percorso : dove si potrebbe decidere la gara? I possibili scenari tattici : Lo scorso anno il Giro delle Fiandre è stato caratterizzato da un’azione nata ad un centinaio di chilometri dall’arrivo, in una fase che da tanti era stata definita come interlocutoria. Il vecchio Kapelmuur, invece, ha spezzato il gruppo e permesso ad una ventina di attaccanti di avvantaggiarsi nel tentativo che poi ha portato alla lunga cavalcata solitaria di Philippe Gilbert, che ha conquistato la prima Ronde della carriera. Non a ...

DAVID ROSSI/ Video Iene : Procura di Genova sequestra servizio. Si aprono nuovi scenari per l'inchiesta? : DAVID ROSSI, nuovo servizio delle Iene. Un escort: "Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps, sacerdoti e pm". Le ultime notizie sulla morte del responsabile dell'area comunicazione Mps

Un atto terroristico - una problematica sanitaria ed una scossa sismica con danni : 3 scenari - 3 simulazioni per Marina Militare e Ordine di Malta [GALLERY] : 1/7 FABIO MAGGIORE ...

Prezzo Amazon Prime quasi raddoppiato dall’8 aprile : scenario per nuovi e già clienti : Il Prezzo Amazon Prime sta per subire un aumento di quelli epocali, passando dagli attuali 19.99 euro annuali ai prossimi 36 euro (il periodo coperto resta di 12 mesi), il tutto a decorrere dal 3 aprile 2018 (lo riporta in anteprima il portale 'tariffando.it'). L'e-commerce per eccellenza ha anche lanciato una sorta di pacchetto mensile, dal Prezzo di 4.99 euro. Se vi aspettate che i vantaggi inclusi aumentino a propria volta, purtroppo vi ...

Sondaggi scenari Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s.. : Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CANNA-GATE "BIS"/ Si apre uno scenario inaspettato per la prossima edizione : ISOLA dei FAMOSI 2018, scoppia il "canngate bis" con le rivelazioni di Rocco Siffredi. Ma Eva Henger torna all'attacco contro la produzione e lancia nuove accuse.