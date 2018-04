16enne morto a Napoli - esclusa meningite per la sorella - : La ragazza è risultata negativa ai test. Il fratello è deceduto ieri all'ospedale Cardarelli dove era arrivato in condizioni critiche. Dopo gli accertamenti, era risultato positivo al meningococco. ...

“Morto dopo aver bevuto quell’acqua”. Decesso sospetto a Napoli di un 16enne : si indaga sulla scampagnata di Pasquetta. Ricoverata d’urgenza anche la sorella. Ipotesi choc : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza ma ogni tentativo è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il Decesso alle 6.45. Qualche ora dopo , al Cardarelli è arrivata anche la sorella di 19 anni, giunta con febbre ...

Sparatoria Londra - morto 16enne ferito : 8.47 E' morto a Londra anche il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nella notte di lunedì.Ne dà notizia il 'Guardian'. Nello spazio di un'ora, c'erano state due sparatorie nella capitale britannica, in cui aveva perso la vita una ragazza di 17 anni. I due giovani sono la 47a e la 48a vittima di omicidio dall'inizio dell'anno a Londra , numeri che mettono in luce il preoccupante livello raggiunto dalla criminalità nella capitale ...

Regno Unito : scopre dalla radio che il figlio 16enne è morto travolto da un treno : Regno Unito : scopre dalla radio che il figlio 16enne è morto travolto da un treno Lisa Edwards stava rispondendo ad alcune domande della polizia in merito alla scomparsa del giovane, quando la sua attenzione è stata catturata dalla comunicazione via radio : “Un uomo si è gettato sotto un treno ”….Continua a leggere Lisa Edwards stava rispondendo […] L'articolo Regno Unito : scopre dalla radio che il figlio 16enne è morto ...

Il 16enne trovato morto sui binari si sarebbe aggrappato al treno in corsa e sarebbe caduto : Potrebbe essere stato vittima di un incidente Ciro Ascione, il sedicenne di Arzano (Napoli) il cui cadavere è stato trovato , a quattro giorni dalla scomparsa, ai margini della linea ferroviaria Napoli-Roma, poco prima della stazione di Casoria (Napoli). Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie sarebbe questa, al momento, l'ipotesi più probabile sulle cause della morte del ragazzino, di cui si erano perse le tracce lo scorso ...

Casoria - il 16enne Ciro Ascione è morto aggrappato al treno in corsa per evitare un rimprovero : Dieci minuti. Possono essere un soffio o un tempo interminabile. In dieci minuti è rinchiusa l'agghiacciante verità sulla morte di Ciro Ascione , il sedicenne di Arzano ritrovato lunedì senza vita a ...

16enne morto - fiaccolata per ricordarlo : ARZANO (NAPOLI), 24 GEN - Una fiaccolata a cui stanno prendendo parte diverse centinaia di persone è stata organizzata stasera ad Arzano (Napoli) per ricordare Ciro Ascione, il sedicenne trovato senza ...

16enne trovato morto sui binari : "Non è suicidio : mio figlio è stato lanciato dal finestrino del treno" : "Non è stato un suicidio: Ciro è stato lanciato dal finestrino del treno". Parola di Salvatore Ascione, papà di Ciro, il 16enne ritrovato morto sui binari della linea ferroviaria nei pressi di Casoria, hinterland di Napoli. "Dicono - spiega parlando con 'Chi l'ha visto News' - che mio figlio si è lanciato dal finestrino. Mio figlio non era un ragazzo che aveva dei problemi. Ciro non aveva nessun motivo per suicidarsi. ...