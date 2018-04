70 nuovi ristoranti segnalati dai grandi chef italiani : Il mondo della ristorazione italiana è in continuo fermento. Le inaugurazioni di nuovi locali, specialmente nelle grandi città, sono ormai all’ordine del giorno: e così TheFork, l’ormai celebre app di TripAdvisor che consente di prenotare un tavolo direttamente con il proprio smartphone, ha deciso di allearsi con Identità Golose per selezionare le migliori nuove aperture da gennaio 2017 a oggi. E per assegnare i primi TheFork ...

13 grandi chef reinventano la Carbonara : Guanciale sì, pancetta no e neanche bacon. Pecorino sì, parmigiano no. L’olio va messo? E l’albume? Aglio e cipolla vanno aggiunti? La Carbonara è diventata icona delle più ardite reinterpretazioni e la querelle sulla sua preparazione coinvolge da sempre milioni di food lovers ed esponenti dell’alta ristorazione. Anche chef e esperti si cimentano in versioni che ne rispecchiano la tradizione o ...

CARLO CRACCO/ Barbieri : “È un grandissimo chef e un'artista - può fare quello che vuole" (C’è Posta per Te) : CARLO CRACCO a C’è Posta per te insieme a Antonino Cannavacciuolo per una sorpresa speciale. Lo chef stellato in contrasto con il Comune di Milano a causa della concessione della Galleria.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:57:00 GMT)