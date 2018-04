12 ANNI SCHIAVO Su Canale 5 il film con Chiwetel Ejiofor oggi | 6 aprile 2018

Fine vita - a 13 ANNI dalla morte di Terri Schiavo dobbiamo ancora dire grazie. Non solo a lei : Il 31 marzo ricorre il tredicesimo anniversario della morte di Terri Schiavo. La sua è stata una delle prime clamorose vicende legate alla eutanasia. Ricordo per sommi capi la sua storia. Theresa Marie Schindler Schiavo, detta Terri, è una impiegata di 27 anni che il 25 febbraio del 1990 venne ritrovata per terra a casa sua dopo un grave collasso. Il suo cervello rimane senza ossigeno per diversi minuti e Terri entra in stato vegetativo. solo ...