Zingaretti | abbiamo rimesso sport e cultura al centro

Zingaretti lancia il manifesto del Pd e accusa : "Abbiamo perso per l'assillo di governare" : Nicola Zingaretti, appena rieletto presidente della regione Lazio, lancia un manifesto basato su pochi punti da cui far ripartire il Pd. E analizza i motivi della sconfitta elettorale: "È prevalso l'assillo per il governo, sono emerse le ambizioni di ceti politici incapaci di combinarsi insieme e di fondare un inedito organismo politico unitario".